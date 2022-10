De FIA gaat na de ontstane verwarring over de puntentelling in Japan kijken naar de bewoording van de betreffende regel. Deze zouden in de toekomst meer duidelijkheid moeten geven.

De Grand Prix van Japan begon onder natte omstandigheden en werd na twee ronden al voor twee uur stilgelegd. De race werd hervat met veertig minuten te gaan, waardoor men ervan uitging dat er minder punten uitgedeeld zouden worden.

Dat was de verwachting nadat er na de Grand Prix van België van vorig jaar een nieuwe regel was geïntroduceerd voor races die door regen waren ingekort. Het reglement, artikel 6.5 van het sportief reglement van de FIA, zorgde echter voor verwarring in Japan.

Omdat er 29 ronden van de 53 werden verreden, zouden er minder punten worden uitgedeeld. Het Formula One Management (FOM) toonde Max Verstappen als wereldkampioen, terwijl hij volgens berekeningen één punt tekortkwam. Maar omdat in de betreffende regel gesproken wordt over een race die door regen gestopt is én niet hervat kan worden, werden volledige punten toegekend.

Om verwarring hierover in de toekomst te voorkomen, is de FIA van plan om de bewoording van deze regel ’te herzien’ om ‘meer duidelijkheid’ te bieden in de toekomst. Dat zal gebeuren bij de volgende herziening van het sportief reglement.