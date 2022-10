De internationale autosportbond FIA heeft, na uitvoerig eigen onderzoek, toegegeven dat het langer had moeten wachten om een kraan de baan op te sturen na de crash van Carlos Sainz in de Grand Prix van Japan. AlphaTauri’s Pierre Gasly scheurde hier immers rakelings langs.

Toegegeven: Gasly reed behoorlijk hard, zeker aangezien de race al wel geneutraliseerd was door de safetycar. Gasly erkende later ook dat dit hem speet – al deed dat niet af aan zijn woede. Volgens Gasly en een aantal van zijn collega’s was het ‘onacceptabel’ dat er, met slecht zicht door het slechte weer, een takelvoertuig op het circuit reed terwijl de safetycar nog niet alle auto’s had opgevangen.

Lees ook: Gasly woest door kraan op de baan: ‘Dit is onacceptabel!’

Dat laatste heeft de FIA nu ook toegegeven. “Gezien de omstandigheden”, schrijft de autosportbond, “was het omwille de veiligheid beter geweest als we hadden gewacht om een bergingsvoertuig het circuit op te sturen.” Zeker, zo erkent de FIA: “Gezien dit een gevoelige kwestie is vanwege eerdere tragische incidenten.”

De FIA verwijst daarmee naar het ongeluk op Suzuka in 2014 dat Jules Bianchi uiteindelijk zijn leven kostte. Ook toen bevond zich een takelvoertuig op het circuit, terwijl het slecht weer was. Bianchi vloog van de baan en liep ernstig hoofdletsel op toen hij hiermee in aanraking kwam. Hij overleed negen maanden later.

Lees ook: Verbazing over kraan op de baan: ‘We riskeren ons leven, maar dit is onaanvaardbaar’

Scherpere procedures

Wat de autosportbond verder nog aanhaalt, is dat het tijdens een safetycar-situatie niet per se alle auto’s in het zicht houdt. De focus ligt bij de auto’s achter de safetycar en het probleemgebied op de baan. Er komt een systeem om dit op te lossen. Ook krijgen alle teams voortaan een melding als er een bergingsvoertuigen op de baan zijn, wat ze hun coureurs verplicht moeten doorgeven.

De FIA past verder de rolverdeling binnen de wedstrijdleiding aan om beter om te gaan met (virtuele) safetycar-fases. Hierbij gaat de ‘VAR’ die de Formule 1 dit jaar geïntroduceerd heeft ook een rol spelen, op afstand vanuit Zwitserland. Er komt ook een nieuw systeem om de snelheid onder de virtual safetycar in verschillende sectoren verschillende snelheden te kunnen laten volgen.

Tegelijkertijd wijst de FIA naar de verantwoordelijkheid van de coureurs om zich in te houden tijdens gele vlaggen, safetycar-situaties of als de race wordt stilgelegd. De autosportbond gaat de straffen voor vergrijpen in dit soort situaties ook nogmaals doorspreken met de coureurs. De coureurs worden ook bijgepraat over wat de FIA gaat doen om een situatie als in Suzuka voortaan te voorkomen.