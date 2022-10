Lando Norris en Sergio Pérez hebben hun verbazing uitgesproken over het feit dat er een kraan op de baan kwam, wat leidde tot een gevaarlijke situatie met Pierre Gasly. Norris geeft aan dat coureurs hun leven zeker onder omstandigheden als deze op het spel zetten, maar dat deze situatie ‘onaanvaardbaar’ is.

Gasly uitte zijn frustratie op de boordradio toen hij, om achter het veld achter de safetycar aan te sluiten, op hoge snelheid plots een kraan op de baan zag rijden. Die reed, zoals op de onboard-beelden te zien is, al op de baan toen de gele vlag nog gezwaaid werd. Pas vlak voor het passeren van die kraan op de baan schoten de led-borden naast de baan van de gele naar de rode vlag.

“God, god… Wat doet die tractor daar?!”, schreeuwde Gasly het uit over de boordradio. “Wat doet die tractor op de baan?!”, herhaalde de woedende Gasly. “Dit is onacceptabel! Wat gebeurde daar? Ik kan het niet geloven!”

Lees ook: Gasly woest door kraan op de baan: ‘Dit is onacceptabel!’

De wedstrijdleiding heeft al aangegeven dat het incident bekeken wordt, maar dan omdat Gasly onverantwoord hard zou hebben gereden in die situatie. In het document staat dat hij tot 250 km/u zou hebben gereden op dat moment.

De situatie heeft geleid tot verontwaardiging bij Lando Norris. “Wtf. Hoe is dit gebeurd!?”, schrijft Norris op Twitter tijdens de rode vlag. “In deze situatie hebben we jaren geleden een leven verloren”, doelt de McLaren-coureur op Jules Bianchi. “We riskeren ons leven, vooral in omstandigheden als deze. We willen racen. Maar dit… dit is onaanvaardbaar”, oordeelt Norris.

Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft op sociale media ook zijn verbazing uitgesproken over het feit dat er een kraan op de baan was. “Hoe maken we duidelijk dat we nooit een kraan op de baan willen zien?”, schrijft de Mexicaan. “We verloren Jules door die fout. Wat er vandaag is gebeurd, is totaal onaanvaardbaar. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik een kraan op de baan zie!”

Ook de vader van Jules Bianchi, Philippe, reageert vol onbegrip. “Geen respect voor het leven van de coureur, geen respect voor de herinnering van Jules. Ongelofelijk”, schrijft hij.

Red Bull-teambaas noemt het ‘volledig onacceptabel’. “We verloren hier een paar jaar geleden Jules Bianchi en dat zou nooit, maar dan ook nooit moeten gebeuren. Er moet een volledig onderzoek komen over waarom er een kraan op de baan was.”