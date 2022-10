Pierre Gasly heeft zijn frustratie geuit over een gevaarlijke situatie die ontstond tijdens de Grand Prix van Japan. De AlphaTauri-coureur reed op het natte Suzuka plots een kraan op de baan tegemoet.

Op beelden na het vallen van de rode vlag is goed te zien dat Gasly zich flink opwindt in de garage van AlphaTauri. De coureur is woest en later wordt ook duidelijk waarom dat zo is. De Fransman rijdt namelijk op hoge snelheid als er, door de chaos, plots in de spray een tractor op de baan opdoemt.

Dat gebeurt wanneer de race geneutraliseerd wordt achter de safetycar, maar Gasly moet de aansluiting bij de rest van het veld weer vinden nadat hij eerder een reclamebord tegen zijn voorvleugel schoot. Net voordat hij de tractor op de baan passeert schieten de led-borden langs de baan van de gele naar de rode vlag.

Lees ook: Grand Prix van Japan stilgelegd na chaos in openingsronde door regen

“God, god… Wat doet die tractor daar?!”, schreeuwt Gasly het uit over de boordradio. “Wat doet die tractor op de baan?!”, herhaalt de woedende Gasly, die ook weet dat de kraan pas de baan op mag als het hele veld achter de safetycar op lage snelheid rijdt. “Dit is onacceptabel! Wat gebeurde daar? Ik kan het niet geloven!” In de pitstraat aangekomen kan Gasly nog steeds niet geloven wat er net plaatsvond, wat te zien is aan het schudden van zijn hoofd en zijn berichten op de boordradio. “Ik ben geschokt.”

De FIA heeft gereageerd op de ontstane situatie. Zij stellen dat de omstandigheden slechter werden waardoor de rode vlag getoond werd, ‘voordat auto nummer 10 de locatie van het incident passeerde waar het de vorige ronde was beschadigd’. De wedstrijdleiding heeft aangegeven dat het na de race naar dit incident zal kijken.

De situatie doet denken aan de crash van Jules Bianchi van 2014. Toen was Adrian Sutil van de baan geschoten door de hoeveelheid standing water op de baan, waardoor de marshals de auto moesten weghalen. In die sector hing een gele vlag, maar er was wel een kraan bezig naast de baan. Jules Bianchi aquaplaneerde in diezelfde bocht van de baan tegen de kraan. Bianchi kwam in een coma terecht en overleed in 2015 aan de gevolgen van de crash.