De Grand Prix van Japan is na de openingsronde al stilgelegd. De race ging van start op een natte baan en dat leidde tot veel chaos in de eerste ronde, waarna het zich voor de coureurs al snel slechter werd door toenemende regen.

De regen was al voor de start gearriveerd waardoor iedereen, op Pierre Gasly na, op de intermediates van start ging. Max Verstappen behield zijn leiding met wat moeite, maar achter hem barstte de chaos los. Sebastian Vettel ging door de grindbak na een touché in bocht 1, Carlos Sainz parkeerde zijn Ferrari in de bandenstapels terwijl ook de race van Alexander Albon er na de eerste ronde op zat.

Het zorgde voor een safetycar, maar die was van korte duur. Verstappen klaagde achter de safetycar over het slechte zicht omdat het harder begon te regenen. De wedstrijdleiding wachtte niet lang en besloot de race stil te leggen in ronde 3 van de 53. Alle teams stelden zich daardoor achter de safetycar op in de pitstraat, waar nu gewacht wordt op de herstart.

De wedstrijdleiding gaf aan dat de race om 7:50 uur Nederlandse tijd hervat zou worden. Die herstart werd echter uitgesteld voor onbepaalde tijd. Een nieuwe herstarttijd is nog niet bekend.