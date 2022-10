De Grand Prix van Japan kan een belangrijke worden voor Max Verstappen. De Nederlander kan zich op het iconische Suzuka al voor de tweede maal tot kampioen kronen, maar heeft daar wel een sterke race voor nodig. Maar met regen in de lucht en op de baan is het de vraag of de volledige afstand wordt gereden. Wat zijn zijn kansen bij een verregende race?

Verstappen kroont zich vandaag tot kampioen als hij het gat met Charles Leclerc met acht punten vergroot en het gat naar teamgenoot Sergio Pérez met zes punten vergroot. Dat is bij een droge race, waarbij de volledige afstand van 53 ronden wordt verreden, al een redelijke uitdaging voor de regerend wereldkampioen. In dat geval is een zege en de snelste ronde wel direct goed genoeg voor die tweede titel.

Maar de Grand Prix van Japan gaat op een natte baan verreden worden. Het regent licht voor de start van de race, maar er zijn hevigere buien op weg naar Suzuka. De kans dat daardoor niet de volledige afstand wordt verreden is aanwezig. Sinds de verregende Grand Prix van België van vorig jaar, waar niemand een herhaling van wil, zijn de regels omtrent de punten in kortere races veranderd.

Mocht het een pittige regenbui worden waardoor meer dan twee ronden zonder de safetycar, maar maximaal 25 procent (13 ronden) worden gereden, dan kan Verstappen het titelfeestje al meteen doorschuiven naar de Verenigde Staten. Dan kan de winnaar namelijk maximaal op zes punten rekenen terwijl het bonuspunt voor de snelste raceronde enkel blijft staan als minstens 50 procent van de race-afstand is afgelegd.

Besluit de wedstrijdleiding de race na 25 procent (dertien ronden) en 50 procent (27 ronden) stil te leggen en niet meer te hervatten, maakt Verstappen wel kans op de titel. De winnaar krijgt in dat geval 13 punten, P2 krijgt er 10 en P3 krijgt er 8. De vierde plaats levert zes punten op en dat telt af tot en met het laatste punt voor de negende plek. Als Verstappen in dit scenario wint, dan moet Leclerc dus lager eindigen dan de vierde plek, omdat opnieuw hier geen bonuspunt wordt uitgedeeld.

Als meer dan de helft van de race (27 ronden), maar minder dan 75 procent (40 ronden) wordt voltooid, komen de punten meer in de buurt van het gebruikelijke. Dan krijgt de gehele top-tien punten én blijft het bonuspunt voor de snelste raceronde staan. De winst levert dan 19 punten op, de tweede plaats 14 punten en de derde plaats 12. In dit geval zou Verstappen met de winst en de snelste raceronde moeten hopen dat Leclerc derde of lager eindigt.

Puntenverdeling bij…

Meer dan 2 ronden maar minder dan 25% (<13 ronden)

P1: 6 P2: 4 P3: 3 P4: 2 P5: 1

Tussen 25% (13 ronden) en onder de 50% (26 ronden)

P1: 13 P2: 10 P3: 8 P4: 6 P5: 5 P6: 4 P7: 3 P8: 2 P9: 1

Minstens 50% (27 ronden) en 75% (40 ronden)

P1: 19 P2: 14 P3: 12 P4: 9 P5: 8 P6: 6 P7: 5 P8: 3 P9: 2 P10: 1