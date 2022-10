Krijgen we op Suzuka een verregende climax om de wereldtitel? De weergoden roeren zich is de verwachting, wat de racegoden daar vervolgens mee doen, is een tweede. Max Verstappen gaat voor matchpoint #2, Sebastian Vettel rijdt morgen met een brok in de keel en Daniel Ricciardo vooral met de pest in zijn lijf.

De opdracht voor Verstappen is duidelijk: hij heeft nog 8 punten winst nodig ten opzichte van Charles Leclerc. Winst plus de snelste ronde is dus genoeg als Leclerc als tweede weet te eindigen. En de verschillen zaterdag waren niet eerder dit seizoen zo klein, Verstappen hield uiteindelijk een marge van 0.010 over op Leclerc. Of zoals het officiële F1-account becijferde: 75 centimeter, ook wel 0.47 Tsunoda. In het hybride tijdperk is dit het vier na kleinste verschil om de pole, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton maakten het in Engeland ’19 het bontst met 0.006.

En Verstappen kwam na de kwalificatie nog met de schrik vrij na het incident met Lando Norris bij het uitkomen van 130R. De wedstrijdleiding oordeelde dat een reprimande voldoende was de bijna-botsing. En dus begint hij gewoon van pole met twee Ferrari’s in zijn rug. Sergio Pérez staat naast Sainz op de twee rij maar heeft het tempo dit weekend nog niet echt te pakken. “Ik had problemen in de eerste sector, misschien hebben we het met de setup niet helemaal goed gedaan in VT3. Ik had uiteindelijk ook niet echt een goede ronde.”

Foto: Motorsport Images

Voorspellen op basis van de vrije trainingen is er nauwelijks bij. De verregende sessies van vrijdag leverden niet echt een helder beeld van het racetempo, Leclerc worstelde daarin met zijn Ferrari. “Maar de auto voelde vandaag goed. We moeten natuurlijk wel de omstandigheden afwachten, het lijkt er op dat we wat regen krijgen. Het zou weleens een leuke race kunnen worden.” Zijn teamgenoot Sainz lijkt te hopen op een droge race: “Ik heb een set zachte banden kunnen uitsparen, dus ik denk dat ik in een goede positie zit om zondag met Max te vechten.”

Japanse weertoestanden

Maar dat lijkt ijdele hoop. Kijkend naar de laatste voorspellingen kunnen we het fris-zonnige weer van de kwalificatie vergeten. Het waren perfecte omstandigheden voor snelle rondjes op het spectaculaire circuit van Suzuka maar de omstandigheden zondag lijken bar en boos zijn. Om 13.00 uur plaatselijke tijd begint het te regenen, vanaf 14.00 worden er pittige buien verwacht met 2 millimeter regen en mogelijk 9 millimeter vanaf 15.00 uur.

Vettel: ‘Arigato Suzuka’

Hoe nuchter en bescheiden Sebastian Vettel ook vaak is, de racedag belooft toch wel een emotionele dag voor hem te worden. Hij won de Japanse Grand Prix vier keer, veroverde er in 2011 zijn tweede titel en is altijd een uitgesproken liefhebber van de Japanse cultuur. “Arigato gozaimasu Suzuka”, klonk het plechtig op de radio na de kwalificatie. Daarin had hij een keer het geluk mee, dit keer stond hij tot twee keer toe met minimale verschil aan de juiste kant van de streep. In Q3 hield hij zelfs Norris nog achter zich. “Ik ga deze plek ontzettend missen. Ik heb hier altijd veel steun gehad, het is geweldig hier. Veel energie, de mensen zijn zo blij dat we er weer zijn. Het voelde juist om daar bedankt voor te zeggen.”

Foto: Motorsport Images

Mercedes?

Vraagteken van de dag is Mercedes. Hamilton (P6) en Russell (8) gaven 0.9 en 1.1 toe op polesitter Verstappen. Maar de Zilverpijlen oogden sterk in de regen op vrijdag: “We zullen morgen er weer moeten staan. Alles is mogelijk met de regen”, denkt Russell. “We verliezen ongeveer 6 tienden op de rechte stukken, in de bochten ging het nog wel. We hebben veel weerstand dit jaar. Ik druk zo hard het gaspedaal in als ik kan, meer kan ik niet doen”, aldus Hamilton.

Het meest zuur van de dag was Daniel Ricciardo. Na zijn rondje in Q2 reed hij zijn vrijwel gehele uitloopronde hoofdschuddend. Op drieduizendste van een seconde miste hij de shoot-out, een nieuwe teleurstelling in een jaar vol teleurstellingen voor de Australiër. “Pijnlijk”, stelde hij. “Het zag er goed uit, we zijn snel maar het kwam er niet uit.” Ricciardo deed later bij de geschreven nog een ontboezeming: “Ik sta volgend jaar niet op de grid en zal kijken wat ik kan doen voor 2024.”

De Grand Prix van Japan begint morgen om 07.00 uur Nederlandse tijd en is te zien via Viaplay en F1 TV.