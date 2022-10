Max Verstappen heeft de poleposition voor de Grand Prix van Japan veroverd en kan zo op zondag zijn tweede wereldtitel veiligstellen. Een minimale marge van slechts één honderdste van een seconde was genoeg om Charles Leclerc van de poleposition af te houden. Wel wordt een incident waarbij Verstappen betrokken was bekeken door de stewards.

Bij AlphaTauri zat de sfeer er na het nieuws dat Pierre Gasly volgend jaar naar Alpine vertrekt niet goed in. De Fransman strandde in Q1 vanwege remproblemen, maar uitte openlijk op de boordradio zijn kritiek op de keuze van het team om teamgenoot Yuki Tsunoda voorrang te geven. Hij start daardoor zeventiende, net achter Alexander Albon. Kevin Magnussen, Lance Stroll en Nicholas Latifi tekenden voor de laatste startposities.

Het was een zenuwslopende kwalificatie op het droge Suzuka, waar in Q2 de top-tien binnen vier tienden stond na de eerste runs. Op de valreep sprong George Russell naar Q3, ten koste van Daniel Ricciardo die slechts drie duizendsten tekortkwam. Ook Valtteri Bottas en teamgenoot Guanyu Zhou kwamen nipt tekort om door te gaan, net als Yuki Tsunoda (P13) die een akkefietje had met Mick Schumacher (P15).

Met twee Red Bulls en twee Alpine’s in Q2 in de top-vier beloofde Q3 opnieuw een bloedstollende sessie te worden. Na zijn eerste run had Verstappen echter al een marge van twee tienden naar Charles Leclerc en bijna vier tienden naar Carlos Sainz. Verstappen verbeterde zich niet in de tweede run, maar zijn eerste rondetijd was goed genoeg voor pole. Dat was wel met een minimale marge van één honderdste naar Leclerc terwijl Sainz slechts zes honderdsten tekortkwam. Sergio Pérez, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel en Lando Norris completeren de top-tien.

Wel bekijken de stewards nog een incident tussen Verstappen en Lando Norris. De Nederlander was bezig met het opbouwen naar de vliegende ronde, maar verloor bijna de achterkant na de 130R. Norris moest daardoor door het gras om de Red Bull te ontwijken.

De Grand Prix van Japan begint zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd.