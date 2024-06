De FIA had eigenlijk nog kleinere banden gewild voor 2026, zo maakt het bestuursorgaan bekend. De autosportfederatie onthulde vorige week het nieuwe technische reglement, waarin ook de plannen voor de dunnere banden stonden. De banden worden in vergelijking met de huidige banden 25 millimeter dunner aan de voorkant en 30 millimeter aan de achterkant. Het bestuursorgaan durfde het niet aan om voor nog dunnere banden te gaan.

Jan Monchaux, technisch directeur bij de FIA, legt uit dat de federatie de banden niet dunner durfde te maken, omdat ze dan misschien het vermogen van de nieuwe 2026-motoren niet aankonden. “We willen niet dat de banden al vroeg in 2026 een bron van zorg zijn”, vertelde de technisch directeur, aan onder anderen RaceFans. “Deze nieuwe krachtbronnen lijken, vooral in de tractiefase, een enorme hoeveelheid vermogen te hebben. We waren gewoon een beetje nerveus om voor veel kleinere [banden] te gaan.”

De technisch directeur legt ook uit welke problemen te kleine banden in combinatie met de nieuwe krachtbron kunnen opleveren. “Op een gegeven moment waren er discussies om naar [banden van] 16 inch te gaan [wat] zou kunnen leiden tot oververhittingsproblemen.” De FIA wil met de keuze voor grotere banden vermijden dat oververhittingsproblemen het gesprek van de dag worden aan het begin van het 2026-seizoen.

Geen significante invloed op grip

De nieuwe banden zullen daarom slechts acht procent dunner zijn dan de huidige banden. “We verwachten geen significant verschil in de veranderingen die aan de banden worden gedaan met betrekking tot de algemene mechanische grip. Het zou een kleine vermindering kunnen zijn, omdat de banden kleiner zijn. Het is echter geen afwijking die ons echt zorgen baart”, aldus Monchaux.

