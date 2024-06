Naar verluidt heeft Adrian Newey de langverwachte overstap naar Ferrari gemaakt. De Britse designgoeroe neemt volgend jaar afscheid van Red Bull. Zijn toekomstplannen waren tot nu toe onduidelijk, maar de samenwerking met Ferrari lonkt. Inmiddels lijkt een deal met de Italianen beklonken – Newey zou voor een som van ruim 100 miljoen dollar in Maranello aan de slag gaan.

LEES OOK: ‘Ferrari maakt overuren om met grote upgrade naar Spanje te komen’

Het doorgaans goed geïnformeerde Business F1 Magazine meldt dat Adrian Newey een driejarig contract met Ferrari heeft bemachtigd. De 65-jarige ontwerper zou in drie jaar tijd 105 miljoen dollar (bijna 100 miljoen euro) gaan verdienen en mag vanaf 2025 aan de slag gaan bij de scuderia. Daarmee gaat voor Newey een langverwachte droom in vervulling – de samenwerking met Ferrari lonkt al langer voor de gerenommeerde ingenieur.

Een officiële bekendmaking laat nog op zich wachten. Volgens Business F1 blijft Newey voorlopig ‘kalm’ en ‘stelt hij de aankondiging uit’. Een transfer naar Ferrari zou betekenen dat hij de aanbiedingen van Aston Martin en Mercedes heeft afgepoeierd. Lawrence Stroll zou hem maar wat graag naar Silverstone hebben gehaald en Mercedes deed hem eerder al een droomaanbod (inclusief aandelen).

LEES OOK: Mercedes doet Adrian Newey droomaanbod om concurrentie af te troeven

Adrian Newey flirt al enige tijd met een overstap naar Ferrari (Motorsport Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).