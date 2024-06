Na een dramatisch weekend in Montréal richt Ferrari de blik op de aankomende Grand Prix van Spanje. Volgens Italiaanse media werkt men in Maranello hard aan een grote upgrade voor de huidige bolide. Waar Ferrari deze laatste upgrade eigenlijk zou introduceren op Silverstone, moet er nu in Barcelona al een hagelnieuwe SF-24 aan de start verschijnen.

De Grand Prix van Canada was een regelrechte ramp voor Ferrari. De aanwezige Tifosi zagen hoe zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz niet verder kwam dan Q2. In de race verging het beide coureurs niet veel beter – Leclerc werd naar binnen geroepen met motorproblemen, alvorens Sainz zijn auto stuk reed op het gras.

Dat betekende goed nieuws voor Red Bull en Max Verstappen, die verder uitliepen in beide wereldkampioenschappen. Volgens het Italiaanse Formu1a.uno wil Ferrari in Barcelona echter terugslaan middels een grote upgrade. De nieuwste wijzigingen aan de SF-24 moeten enkele weken naar voren worden gehaald om op het Spaanse asfalt een inhaalslag te kunnen maken.

Vooral de vloer van Ferrari zou een grote upgrade moeten krijgen. Het team wil daarmee de banden sneller kunnen opwarmen, waardoor er ook sneller een competitieve rondetijd kan worden neergezet. Daarnaast hoopt de scuderia ook de downforce weer een stukje op te krikken.

