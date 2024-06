‘Een weekend om snel te vergeten’, zo blikt Ferrari-coureur Carlos Sainz terug op de Grand Prix van Canada. De scuderia kende een dramatische wedstrijd, waarbij beide rijders vervroegd het strijdveld moesten verlaten. Een dubbele DNF voor Ferrari en een flinke tik voor de kampioenschapsdromen van het team. Teambaas Fred Vasseur legt de focus op een ommekeer in Barcelona.

Na een teleurstellende kwalificatie – waarin beide Ferrari’s in Q2 het veld moesten ruimen – werd het zondagnummer een nog groter drama voor zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz. De Monegask startte de race met motorproblemen, waardoor hij al vroeg de pitstraat in moest rijden voor een complete reset. Daarmee was alle hoop op een goede finish verloren – na een vergeefse poging om wat tijd goed te maken op slicks, werd Leclerc in rondje nummer 40 naar binnen geroepen.

Teamgenoot Carlos Sainz ging ook onderuit bij de start – de Spanjaard verloor door de natte omstandigheden meteen een aantal plaatsen. Gedurende de race reed hij door naar de punten om uiteindelijk in de slotfase de controle over zijn SF-24 te verliezen. De auto kreeg daarbij een tik van Alex Albon – met schade aan de vloer én de achtervleugel betekende de crash het einde voor Sainz’ race en een dubbele DNF voor Ferrari.

‘Deze doet echt pijn’

Volgens Charles Leclerc is zijn teleurstellende resultaat volledig af te schuiven op de motorproblemen. “We verloren gewoon te veel tijd ten opzichte van de andere auto’s”, schrijft hij in een officieel persbericht. “Deze doet echt pijn en kost het team gewoon ontzettend veel punten.”

Collega Carlos Sainz is al minstens zo gefrustreerd. “Een weekend om snel te vergeten”, laat hij weten. “Het was een lastige race waarin ik onnodige fouten maakte. Daarvoor bied ik mijn excuses aan het team en aan Albon. Nu moeten we zien te ontdekken waar het misging, om dit in de komende races te voorkomen. We moeten door.” De eerstvolgende race is de Grand Prix van Spanje en een thuisrace voor Sainz.

“We moeten er zo snel mogelijk achter komen wat we anders hadden kunnen doen”, blikt teambaas Fred Vasseur terug op het raceweekend in Canada. Voor hem is het de eerste dubbele DNF sinds zijn debuut bij Ferrari. “Het is een lang seizoen, dus er zullen altijd ups en downs zijn. Toch wil ik dit soort downs niet meer meemaken.” Dankzij de zege van Max Verstappen heeft kampioenschapsleider Red Bull een flink gat geslagen met Ferrari. De Oostenrijkers staan nu 49 punten los van hun uitdagers uit Maranello.

