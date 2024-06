Ook in het buitenland kon men smullen van de GP van Canada. Na de weinig verheffende race in Monaca zorgde het Canadese nummer immers voor de nodige spanning. Uiteindelijk was het toch weer Max Verstappen die aan het langste eind trok – in de internationale pers buigt men voor de ‘indrukwekkende’ Nederlander, terwijl teamgenoot Sergio Pérez aan de schandpaal wordt genageld.

LEES OOK: Verstappen waarschuwt Pérez: ‘We willen altijd twee auto’s vooraan hebben’

In Italië zijn ze onder de indruk van het ‘vakmanschap’ van Max Verstappen, die in Canada bewees dat zijn triomf allang geen gegeven meer is. De Nederlander moest keihard vechten voor de overwinning. “Verstappen zwaait weer met de scepter”, schrijft La Gazzetta dello Sport. Een indrukwekkende prestatie, zeker na de allesbehalve vlekkeloze vrije trainingen. “Het team en de coureur hebben wederom aangetoond hoe om te gaan met uitdagingen; eerste startrij op zaterdag en winst op zondag”, vervolgt de sportkrant.

Over de nationale trots valt weinig positiefs te schrijven – Ferrari ging keihard onderuit in Montréal. La Gazzetta spreekt van een ‘dramatische race’ voor zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz. Van echte kritiek is natuurlijk geen sprake. “Een onverwachte dubbele uitvalbeurt voor de scuderia en een passend einde van een weekend dat zo snel mogelijk vergeten moet worden”, besluiten de Italianen.

‘Norris had moeten winnen’

De Engelse zijn minder te spreken over Verstappens laatste machtsvertoon. “Lando Norris had bovenaan moeten staan”, aldus de Daily Mail. “Zijn kleine hoop op een wereldkampioenschap kreeg vorm in een zinderende Canadese Grand Prix vol spanning en gevaar. De onderbreking van de safety car en de trage reactie van McLaren brachten Norris echter tot een tweede plaats, achter de niet te vergeten Max Verstappen. Wie anders?”

De collega’s van de BBC benadrukken ondertussen het verschil tussen de Nederlandse winnaar en zijn Mexicaanse teamgenoot. Ook de internationale pers vindt het verschil tussen Verstappen en Pérez schrijnend. “Hij (Pérez, red.) had een zwakke race”, is het oordeel van de Engelsen. “Hij faalde door geen progressie te maken vanaf zijn zestiende startplek, om vervolgens laat in de race te crashen.”

LEES OOK: Drama is compleet: Sergio Pérez krijgt flinke gridstraf na GP van Canada

‘Pérez doet zijn contract geen eer aan’

Ook het Franse L’Equipe is keihard voor Sergio Pérez. “Een nieuwe overwinning voor Verstappen”, kopt de sportkrant. De Fransen erkennen dat de regerend kampioen hard moest werken voor zijn laatste zege. Het verschil met zijn teamgenoot is daarbij te groot om niet te benoemen. “Ver achter Verstappen, deed Pérez geen eer aan zijn tweejarige contractverlenging bij Red Bull“, besluit L’Equipe. “De Mexicaan startte vanaf P16 en verloor niet veel later zijn achtervleugel. Hij bracht de auto nog naar de pits, maar voor de vijfde maal haalde hij het einde in deze race niet.”

Tenslotte blikken onze Oosterburen tevreden terug op het weekend in Canada. De Duitsers zijn blij dat de Formule 1 weer de nodige spanning oplevert. “Endlich wieder Formel GEIL”, leest het raceverslag van Bild. Dat Verstappen de beide Mercedessen te slim af was, deert de Duitse journalisten weinig. De Formule 1 is immers weer spannender dan ooit.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).