Sergio Pérez maakte allesbehalve een goede beurt tijdens de GP van Canada. Slechts een paar dagen nadat hij een tweejarig contract met Red Bull tekende, sukkelde de Mexicaan naar een DNF in Montréal. Daarbij oordelen de stewards dat hij na zijn crash in bocht zes met een onveilige wagen naar de pitstraat reed – dat moet Pérez met een gridstraf van drie plaatsen bekopen.

Zullen ze zich bij Red Bull al achter de oren krabben? Sergio Pérez ging keihard onderuit in Canada. De 34-jarige coureur werd wéér uitgeschakeld in Q1. In de race kwam hij niet tot inhalen om uiteindelijk pas de aandacht op te eisen toen hij zijn RB20 in bocht zes in de prak reed. Met een kapotte achtervleugel droop hij af naar de pitstraat om zijn race in de garage te beëindigen.

De stewards in Canada doen daar nog een schepje bovenop – zij oordelen dat de Mexicaan een onveilige situatie creëerde door zijn auto terug naar de pitstraat te slepen. De kapotte RB20 slingerde immers nogal wat carbon het asfalt op. Pérez krijgt een gridstraf van drie plaatsen voor de aankomende Grand Prix van Spanje en Red Bull moet een boete van 25.000 euro betalen. En dat terwijl teamgenoot Max Verstappen als eerste over de streep kwam in Montréal.

