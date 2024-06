Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: hoe Max Verstappen erin slaagt om zich staande te houden ten opzichte van steeds weer nieuwe uitdagers, in tegenstelling tot de zich blamerende Sergio Pérez.

Eerst McLaren, toen Ferrari en dit weekend zowaar Mercedes. Wat een wisselingen in de krachtsverhoudingen in de Formule 1, soms zelfs met uitersten zoals we die hebben kunnen zien in Monaco en Montreal. Het maakt Formule 1 spannend, het maakt het gaaf om te zien. Maar temidden van al die ontwikkelingen, is één ding hetzelfde: Max Verstappen staat er uiteindelijk ‘gewoon’ weer.

Want waar de uitdagers elkaars afwisselen, soms dus zelfs van raceweekend tot raceweekend, blijft Verstappen sowieso altijd iemand om mee rekening te houden. Ook nadat het eens tegenzit zoals in Monaco, of zoals op vrijdag aanvankelijk in Canada. Hij staat dan op, zoals we hebben kunnen zien. En wint uiteindelijk, samen met het team.

Als coureur er staan op momenten waarop het moet, daar draait het om. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je dat zelfs in een Red Bull ‘zomaar’ doet, blijkt wel uit het optreden van Sergio Pérez dit weekend. Dan kun je een contractverlenging op zak hebben, maar toch… eruit in Q1, geen indruk maken tijdens de race en uiteindelijk door een crash uitvallen. Een blamage.

Vorig jaar had Pérez het ook een tijdje lastig, maar toen kon hij het nog rechtbreien. Dat lukte toen mede doordat de Red Bull zo goed was. De auto is dit jaar niet dominant en dat maakt het voor hem heel lastig. Op deze manier moet ik nog zien of hij zijn nieuwe contract wel gaat uitdienen…

Laat ik het zo zeggen: als hij zó doorgaat, denk ik dat hij ondanks een nieuw contract toch snel verdwenen zal zijn bij Red Bull. Want reken maar dat er prestatieclausules in staan. En als je er, zoals nu, weer niet bij staat…dat gaat mentaal wat met je doen.

Lees ook: Verstappen geniet van bloedstollende overwinning: ‘Zulke races heb je zo nu en dan nodig‘

Max zit er wél bij en hij niet alleen: ook Mercedes meldt zich dus nu. Knap. De nieuwe voorvleugel werkt duidelijk goed. Ik ben alleen wel benieuwd of het team zich voorin kunnen handhaven op de circuits die nu gaan komen, met bijvoorbeeld ook meer snelle bochten dan in Monaco en Canada. Want in Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië wordt gereden op banen die Red Bull sowieso zullen liggen. Ook Ferrrari zal er heus weer beter bij zitten, McLaren is er natuurlijk ook nog. Dat team zit er sowieso elke keer al goed bij inmiddels.

Spannend dus! En dat terwijl nu net de nieuwe regelgeving en de plannen voor de bolides van 2026 bekend zijn gemaakt… Er was een tijd waarin we daar naar uitkeken, het zou de spanning weer terug kunnen brengen in de sport. Maar die spanning is er inmiddels al weer, omdat iedereen naar elkaar toe is gekropen qua krachtsverhoudingen.

Juist na de introductie van die nieuwe regels en nieuwe bolide zal er straks vast weer een team zijn (of meerdere) dat er opnieuw met kop en schouders bovenuit steekt, waar anderen de plank zullen misslaan. Zo gaat dat nu eenmaal na het invoeren van nieuwe regels, dat is dan even wennen. Zover is het echter nog niet, voorlopig hebben we eerst nog dit nu al mooie seizoen. Met de topteams dicht bij elkaar. Daar geniet iedereen van (op Pérez na dan).