Max Verstappen was de wisselende weersomstandigheden in Montréal als beste de baas en won de Grand Prix van Canada. De regerend wereldkampioen pareerde knap de aanvallen van McLaren en Mercedes. “Dat was echt genieten!”

“Het was een behoorlijk gekke race waarin van alles gebeurde”, zei Verstappen na afloop van de race. “We moesten er echt bovenop zitten en als team deden we het echt goed vandaag. We bleven kalm en gingen op de juiste momenten de pits in. De safetycar werkte ook in ons voordeel, maar zelfs daarna waren we in staat genoeg marge te behouden. Dit was echt genieten, zulke races heb je zo nu en dan nodig.”

Verstappen riep aan het einde van de race over de boordradio dat de problemen met het rijden over de kerbstones, net zoals in Monaco, weer opspeelden. “We weten wat het is en moeten eraan werken. Hoe dan ook hebben we gewonnen en dat is het meest belangrijk. Maar we hebben nog genoeg ruimte om te verbeteren”, besloot de Red Bull-coureur die van de laatste 75 Formule 1-races er 50 heeft gewonnen.

