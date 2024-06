Twee weken na de slaapverwekkende optocht door de smalle straten van Monaco, was zondagavond de Grand Prix van Canada er één om in te lijsten. Met dank aan de wisselende weeromstandigheden was de race van de eerste tot en met de laatste ronde een waar spektakelstuk. Met Max Verstappen als verdiende winnaar. Achter Verstappen werden Lando Norris en George Russell respectievelijk als tweede en derde afgevlagd.

Voor Verstappen is het zijn zesde zege van het seizoen (en zijn zestigste in totaal). Hij verstevigt daarmee zijn leiding in het rijderskampioenschap. In het constructeurskampioenschap loopt Red Bull bovendien uit op naaste belager Ferrari, dat beide coureurs (Charles Leclerc en Carlos Sainz) zag uitvallen. Bij Red Bull haalde overigens ook Sergio Pérez de finish niet. Hij crashte.

Haas steelt de show in openingsfase

De race kent een uiterst aantrekkelijke openingsfase, geholpen door de weersomstandigheden. Bij het doven van de lichten behoudt George Russell vanaf pole zijn leidende positie op de natte baan, mede doordat Max Verstappen op P2 op de eerste meters veel last heeft van wheelspin.

Het hele veld heeft gekozen voor intermediates, met uitzondering van de Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Op het natte asfalt kunnen de twee excelleren op hun regenbanden. Na drie ronden rijdt Magnussen al op P4, een verbetering van tien plekken, en Hülkenberg op P8. Na acht ronden is het voordeel van de wets op de opdrogende baan verdwenen en is het gedaan met de pret voor het Haas-duo.

Ondertussen nadert Verstappen koploper Russell, maar hij doet dat wel in de wetenschap dat er nog regen in aantocht is. Achter de drievoudig wereldkampioen van Red Bull komen de twee McLarens van respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri aanstormen. Wanneer Verstappen zich even later verremt, weet hij meteen Norris in zijn slipstream en even later weet de Brit hem te verschalken. Een ronde later moet ook Russell eraan geloven (die zich bij het verdedigen verremt en daardoor ook P2 verliest aan Verstappen) en neemt Norris in lap 21 de leiding in de race. Hij loopt zienderogen uit.

Logan Sargeant weer in de fout

Maar dan is er de onvermijdelijke misser van Logan Sargeant. De Williams-coureur komt met zijn banden op het natte gedeelte van de baan en glijdt meteen tegen de muur. De wedstrijdleiding laat de safety car naar buiten komen, maar dat gebeurt net te laat voor Norris, die ruim 11 seconden voorsprong op Verstappen had opgebouwd. Iedereen kan naar binnen duiken, met uitzondering van de leider in de race die net voorbij de ingang van de pitlane is. Het kost hem zijn leidende positie. Als Norris een ronde na de rest van het veld zijn rubber inruilt, komt hij als nummer drie terug in de wedstrijd, achter respectievelijk Verstappen en Russell.

Bij de herstart gebeuren er geen gekke dingen. Wel begint het vrijwel meteen weer te regenen. Het is een kort buitje, maar het zorgt er wel voor dat de teams en coureurs weer worden uitgedaagd om qua bandenkeuzes en bandenmanagement de juiste keuzes te maken.

Onder een dreigend wolkendek wordt het na 44 van de 70 laps ineens druk in de pitlane, met teams die voor slicks durven te kiezen. Van de top-vijf bijt Lewis Hamilton op nieuwe mediums het spits af, gevolgd door Oscar Piastri. In de ronde erop volgen Verstappen en Russell. Alleen Norris kiest voor nog twee extra rondjes op de intermediates en probeert een overcut.

Overcut Norris slaagt net niet

De opzet slaagt bijna. Norris komt weliswaar voor Verstappen de baan op, maar hij mist grip op het natte gedeelte bij de exit van de pitlane. Derhalve behoudt Verstappen de leiding in de race, voor respectievelijk Norris, Russell, Piastri en Hamilton. In de kop van het veld keren de kansen ongeveer per ronde. Verstappen leidt weliswaar, maar klaagt over de boordradio over zijn auto, terwijl daarachter Norris, Russell en Piastri elkaar bevechten.

Na ronde 54 wordt ineens alles weer anders. Met iedereen op slicks terwijl de baan nog nat is, glijden meerdere coureurs er achter mekaar af. Zo gaat in de achterhoede Verstappens teamgenoot Sergio Pérez in de fout (what’s new?) en hij glijdt tegen de muur. Alexander Albon wordt uitgeschakeld als gevolg van een spin van Carlos Sainz voor hem. Ook voor Sainz betekent het einde race. Een tweede safetycarsituatie is het gevolg. Op dat moment zit zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, twee weken geleden nog winnaar van zijn thuisrace in Monaco, overigens al lang en breed in de garage naar de enerverende race te kijken, na allerlei problemen met zijn auto.

Met nog elf ronden te gaan wordt de race hervat, met Max Verstappen nog steeds als leider. Hij heeft het geluk dat achter hem de McLarens en Mercedessen het met elkaar aan de stok hebben. Daardoor blijft hij in de laatste ronden onbedreigd en kan hij in Canada voor het derde jaar op rij met de champagne spuiten.

De volgende race op 23 juni is de Grand Prix van Spanje.

Uitslagen

