Sergio Pérez wil na de Grand Prix van Canada het liefst direct het vliegtuig instappen. De Mexicaan die afgelopen week zijn contract met Red Bull heeft verlengd, is in Montréal na zijn geflopte weekend opnieuw het pispaaltje. “Twee races geleden waren we nog in vorm, ik kan dat niveau weer halen.”

De kwalificatie is zaterdag met een zestiende plaats al niet best, een etmaal later blijkt dat het altijd nog erger kan. Sergio Pérez toucheert in de eerste bocht na de start al Pierre Gasly’s Alpine, in de slotfase maakt een stuurfout in bocht 6 een vroegtijdig einde aan zijn race. Met een kapotte achtervleugel haalt hij nog wel de pits, maar meer ook niet.

“Het was gewoon een lastig weekend”, concludeert de Mexicaan met gevoel voor understatement voor de camera van Sky Sports. “De eerste stint was niet goed door de schade aan de voorvleugel na het incident met Gasly.” Het middenstuk daarentegen was volgens hem heel behoorlijk, al kwam dat op de baan niet tot uiting: Pérez bleef in het achterveld steken. “In het derde deel van de race zaten we gewoon vast.”

Dat had in zijn ogen alles te maken met het feit dat er slechts één droge lijn op het circuit was. “Daardoor konden we er niet langs”, beweert hij. “Helaas maakte ik uiteindelijk in bocht 6, een van de moeilijkste bochten waar meerdere coureurs fouten maakten, ook een fout.”

De achterstand op collega Max Verstappen bedraagt inmiddels 87 punten, de Mexicaan staat pas vijfde in het wereldkampioenschap. “Het is tijd om te hergroeperen en weer aan de slag te gaan”, stelt Pérez. “Het is een lang seizoen. Twee races geleden waren we in vorm. Ik heb geen enkele twijfel dat ik dat niveau weer kan halen. Er komen enkele races aan op circuits die ons liggen. Hopelijk zijn we dan in topvorm en kunnen we weer punten pakken.”