Het contrast was weer enorm. Max Verstappen behaalde zondagavond in Canada een knappe triomf, terwijl Sergio Pérez achteraan reed en in de slotfase crashte. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull werd na de race gevraagd naar de (wan)prestatie van zijn teamgenoot. “Soms kun je van die eenmalige acties veroorloven, maar we willen natuurlijk altijd twee auto’s vooraan hebben.”

Pérez (34) verlengde afgelopen week zijn aflopende contract bij Red Bull Racing met een jaar plus een optie voor nog een jaar. De timing hiervan mag opmerkelijk genoemd worden, gezien de nieuwe vormdip van de Mexicaan. Ook in de voorgaande races in Imola en Monaco stelde hij danig teleur. Bij de GP van Canada crashte Pérez onnodig door naast de droge lijn te belanden.

Met het oog op het constructeurskampioenschap had Red Bull in Canada nog het geluk dat naaste belager Ferrari beide auto’s zag uitvallen, maar McLaren en Mercedes scoorden wel goed met beide auto’s. “Ik denk dat bij ons de schade zaterdag al was aangericht”, reageert Verstappen, verwijzend naar de dramatische kwalificatie van Pérez, die al sneuvelde in Q1.

Verstappen lost waarschuwingsschot

Verstappen wilde zijn teamgenoot niet te hard afvallen, maar loste wel een waarschuwingsschot. “In de race zag ik hem opgeven met schade. Dus ik wist dat ik flink moest scoren om de andere teams niet veel te laten inlopen. Maar als je zelf wint en 25 punten scoort, kun je nooit veel terrein verliezen, zelfs als een ander team tweede en derde zou worden. Dus soms kun je je als team van die eenmalige acties veroorloven”, aldus Verstappen over de uitvalbeurt van Pérez. “Maar we willen natuurlijk altijd dat we twee auto’s vooraan hebben. Ik twijfel er ook niet aan dat dat heel snel weer zal veranderen.”

Verstappen benadrukt het belang dat ook Pérez weer snel goede punten gaat scoren. “Om eerlijk te zijn moeten we gewoon aan onze auto werken, om het rijden wat makkelijker te maken en ons wat comfortabeler te voelen. Als dat lukt, dan weet ik zeker dat we beide auto’s weer vooraan krijgen, zoals ook in het begin van het seizoen het geval was.”

