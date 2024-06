Het Formule 1-team van Mercedes probeert meesterontwerper Adrian Newey voor de neus van Ferrari weg te kapen door hem een bijna niet te weigeren aanbieding te doen. Het gaat om een salaris van tientallen miljoenen plus teamaandelen. De waarde van de renstal wordt momenteel geschat op zo’n 1,3 miljard euro.

De 65-jarige Newey vertrekt volgend jaar in het eerste kwartaal bij Red Bull, ondanks een doorlopende verbintenis. Zijn wens om het team van Max Verstappen en Sergio Pérez de rug toe te keren is een gevolg van de interne machtstrijd bij het team, de commotie rond teambaas Christian Horner (die van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt beschuldigd) en de verstoorde persoonlijke verhoudingen. Over zijn toekomst in de Formule 1 wordt volop gespeculeerd. Zo heeft Newey onder andere lucratieve aanbiedingen van Ferrari en Aston Martin op zak. Oook het team van Williams dingt naar zijn gunsten.

Met Mecedes is er nu een nieuwe kaper op de kust, zo meldt het Duitse F1-Insider. Mercedes hoopt op de valreep Adrian Newey uit handen van Ferrari te houden. Naar verluidt zou Newey echter twijfelen over het aanbod vanwege de machtige rol van Toto Wolff. De Oostenrijker is niet alleen teambaas en CEO, maar bezit eveneens aandelen in het team. Newey zou nieuwe politieke strubbelingen, zoals momenteel bij Red Bull willen vermijden. Vorig jaar sloeg Newey ook al eens een miljoenenaanbod van Ferrari af. Hij zag het destijds niet zitten om naar het buitenland te verhuizen.

Volgende week staan er gesprekken gepland tussen Newey en zijn goede vriend en manager Eddie Jordan. Ze zullen om de tafel gaan zitten en alle opties bespreken.

