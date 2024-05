Na opnieuw te hebben getest met speciale spatborden, zal de FIA weer ’terug naar de tekentafel’ moeten – de wielkasten leverden niet het gewenste resultaat op. De organisatie wil beschermende maatregelen kunnen nemen in het geval van een regenrace. Op dit moment wordt het zicht van de coureurs nog te veel beperkt door de spetters die moderne Formule 1-auto’s opwerpen.

Begin mei voerde Ferrari in opdracht van de FIA enkele tests uit met de nieuwe spatborden. Arthur Leclerc en Oliver Bearman werden losgelaten op Fiorano met speciale wielkasten boven de banden. De baan was expres nat gemaakt, om te zien of de uitvinding de spray van de Formule 1-bolides kan verminderen. De spatborden sierden de Ferrari’s niet, maar in het kader van de veiligheid is dat natuurlijk geoorloofd.

Helaas bleek de test achteraf onsuccesvol – Oliver Bearman zei dat hij nog steeds veel last had van de spetters. “Ik reed even achter Leclerc, die de spatborden op zijn auto had”, vertelde de reservecoureur. “Maar volgens mij is er bijna geen verschil. Ze kunnen weer terug naar de tekentafel denk ik.”

Eind vorig jaar viel een vergelijkbaar experiment ook al in het water – toen waren het Mercedes en McLaren die op Silverstone met iets kleinere spatlappen reden. Volgens TheRace.com stopt de FIA nu met het testen van spatborden en moet de organisatie op zoek naar andere oplossingen. Directeur Nikolas Tombazis noemde de testdagen op Fiorano immers ‘de laatste poging’.

