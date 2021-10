De FIA maakt zich voorlopig niet druk om het aantal incidenten waar Nikita Mazepin dit seizoen bij betrokken is. Met name de late verdedigende acties op rechte stukken, zoals hij afgelopen zondag in Rusland opnieuw deed, worden bekritiseerd, maar zijn volgens wedstrijdleider Michael Masi ‘niet zorgwekkend’.

Op het Sochi Autodrom kwam Mazepin onder vuur te staan nadat hij op het rechte stuk richting bocht 12 de opstormende Yuki Tsunoda, die DRS gebruikte, blokkeerde door last-minute naar links te sturen. De Rus deed datzelfde eerder al bij teamgenoot Mick Schumacher in Azerbeidzjan en op Zandvoort, wat hem toen niet op een straf kwam te staan. Ook in zijn thuisrace ontsnapte hij aan een straf en kreeg hij enkel de zwart-witte waarschuwingsvlag getoond. Het kwam nooit tot crashes, maar de acties werden ook zeker niet gewaardeerd door zijn collega’s. Wedstrijdleider Michael Masi benadrukt dat ze het incident serieus nemen.

“Hij kwam erg laat naar links waar Yuki aan het inhalen was met DRS”, zegt Masi. “Het is een van die dingen waar we al een aantal keren wat van gezegd hebben en we hebben er ook vaker een waarschuwingsvlag voor gegeven. Het is onsportief gedrag en iets dat we niet zullen tolereren.”

Lees ook: Mazepin: ‘Kan me niet schelen wat anderen van mij denken’

Hoewel Mazepin dit seizoen dus al meerdere keren betrokken is geweest bij vergelijkbare incidenten, maakt Masi zich geen zorgen om het rijgedrag van de Rus. “Hij heeft waarschijnlijk een paar keer een bezoekje gebracht aan de stewards, maar als je door het lijstje gaat zijn er waarschijnlijk andere coureurs die ook zo vaak zijn langsgegaan, of zelfs vaker”, legt Masi uit. “Ik zou niet suggereren dat er iets onaangenaams of zorgwekkends is. Als het meer onderzoek vergt dan zullen de stewards dat uiteraard doen. Zij nemen een besluit op basis van het bewijs dat voor ze ligt en dan beslissen zij of een straf nodig is of niet”, aldus Masi.

In FORMULE 1 Magazine nr. 13 lees je alles over de Koude Oorlog tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.