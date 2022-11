De FIA heeft in een korte verklaring bekendgemaakt dat het afscheid heeft genomen van Shaila-Ann Rao. Zij was het afgelopen halfjaar werkzaam als interim secretaris-generaal, maar het feit dat zij voorheen voor Mercedes had gewerkt zorgde voor vraagtekens bij de concurrentie.

Shaila-Ann Rao was sinds juni werkzaam als interim secretaris-generaal bij de FIA nadat Peter Bayer was vertrokken. Rao had eerder al voor de FIA gewerkt als juridisch directeur, maar ging vervolgens aan de slag bij het Formule 1-team van Mercedes. Daar werkte zij drie jaar lang onder meer als ‘speciaal adviseur’ van teambaas Toto Wolff.

De tijdelijke aanstelling van Rao leidde tot zorgen bij de concurrentie, waar ze vreesden voor belangenverstrengeling. Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet echter destijds optekenen dat er garanties waren gegeven dat hier geen sprake van zou zijn.

Rao hield zich de afgelopen maanden bezig met het budgetplafond van de teams. Zij informeerde Red Bull-teambaas Christian Horner dat zijn team in 2021 over de limiet was gegaan en dat er een straf zou volgen. Dat werd uiteindelijk een boete van zeven miljoen dollar en een mindering in tijd voor aerotests.

Na enkele maanden neemt de FIA nu afscheid van Rao, laat het bestuursorgaan weten in een verklaring. “Shaila-Ann Rao keerde terug naar de FIA om het nieuwe presidentiële team tijdens de overgangsperiode bij te staan als interim secretaris-generaal voor autosport”, valt in de verklaring te lezen.

“Shaila-Ann heeft deze overgangsperiode met succes geleid en de FIA-voorzitter en de organisatie waardevolle steun en bijstand verleend tijdens deze periode, die nu ten einde loopt. Shaila-Ann zal de FIA dus verlaten na afloop van het Formule 1-seizoen. De FIA dankt Shaila-Ann voor haar steun tijdens deze periode.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem bedankt Rao voor haar ‘onschatbare bijdrage’ in haar rol als interim secretaris-generaal. “Shaila-Ann heeft mij veel steun geboden met betrekking tot de Formule 1, waarbij zij altijd professioneel en integer heeft gehandeld”, aldus Ben Sulayem.