Shaila-Ann Rao, die de afgelopen drie jaar voor Mercedes werkte en daar onder meer ‘speciaal adviseur’ was van teambaas Toto Wolff, gaat op interim-basis aan de slag voor de FIA als executive director F1 en secretaris-generaal voor sport.

Rao neemt in beide functies de taken over van oudgediende Peter Bayer, die vertrekt. Dat meldt de FIA zelf. Bayer was sinds 2017 secretatis-generaal van sport voor de autosportbond, en sinds 2021 executive director F1. Zijn vertrek gaat uiteraard gepaard met de nodige woorden van dank van de FIA.

Dat Bayer vooral zijn laatste, Formule 1-gerelateerde rol, neerlegt, is echter opmerkelijk. Bayer speelde immers een voortrekkersrol in het FIA-onderzoek naar de afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021.

Door fouten van de wedstrijdleiding (lees: wedstrijdleider Michael Masi) werd de safetycar-procedure daar onjuist toegepast. Het gevolg daarvan was dat Max Verstappen in de laatste ronde de zege én wereldtitel naar zich kon toetrekken, ten koste van Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Als gevolg van het onderzoek werd Masi uit zijn ambt als wedstrijdleider gezet. Hij is inmiddels vervangen door Niels Wittich en Eduardo Freitas. Daarnaast heeft de FIA een VAR-achtig systeem geïmplementeerd en de wedstrijdleiding meer support gegeven. Nu vertrekt Bayer echter ook bij de FIA.

In Rao heeft de autosportbond dus een tijdelijke opvolger gevonden. Rao werkte al eerder voor de FIA, maar vertrok eind 2018 om voor Mercedes aan de slag te gaan. Ze was daar eerst actief als algemeen juridisch adviseur, alvorens in 2021 ‘speciaal adviseur’ van teambaas Wolff te worden.