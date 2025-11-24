Slechts een paar weken na het incident tussen Liam Lawson en twee marshals tijdens de GP van Mexico-Stad staat de timing van de FIA bij marshal-optredens opnieuw ter discussie. Tijdens de hoofdrace in Las Vegas stonden er – na de chaos in de openingsronde – opnieuw meerdere officials op de baan terwijl in de verte al auto’s kwamen aangesneld. Na forse kritiek op de wedstrijdleiding verdedigde de FIA zijn besluitvorming.

De openingsronde van de GP van Las Vegas werd opgeschrikt door meerdere botsingen in de eerste bocht. In de uitloopzone lagen brokstukken verspreid, waarop marshals vanaf hun post werden gesommeerd om het puin op te ruimen. Hoewel de stukken carbon op het eerste gezicht buiten de racelijn lagen, renden toch nog enkele marshals richting de vangrail om brokstukken te rapen. Raceleider Max Verstappen begon op dat moment al bijna aan zijn tweede ronde. Desondanks besloot de wedstrijdleiding slechts met dubbele gele vlaggen te zwaaien, in plaats van een virtuele safetycar in te zetten.

Kritiek

Dat besluit leidde tot scherpe kritiek, onder anderen van voormalig FIA-racedirecteur Niels Wittich. Toch ziet de FIA de situatie anders dan het incident in Mexico-Stad, waarbij Liam Lawson daadwerkelijk moest afremmen om geen marshals te raken. Omdat het puin in Las Vegas in de uitloopzone lag – en dus aan dezelfde kant als de marshalpost – hoefden officials volgens de FIA niet het circuit over te steken. Dat zou het gebruik van dubbele gele vlaggen rechtvaardigen.

Ook werd er tot vóór de blinde laatste bocht met dubbel geel gezwaaid, zodat coureurs vroegtijdig konden afremmen. Op basis van de onboardbeelden van Verstappen concludeerde de FIA achteraf dat de genomen maatregelen afdoende waren geweest, ondanks dat sommige marshals nog niet waren teruggekeerd op hun post toen de auto’s naderden. Een ronde later werd wél een virtuele safetycar ingezet, toen er in de tweede bocht nieuwe brokstukken werden ontdekt. Een stuk voorvleugel lag daar dicht bij de racelijn, waardoor marshals de baan moesten oversteken. In dat geval volstond dubbel geel volgens de FIA niet meer.

