Voormalig FIA-racedirecteur Niels Wittich heeft snoeiharde kritiek geuit op de marshals die tijdens de openingsronde van de GP van Las Vegas het circuit op renden om puin op te ruimen. Na de chaos bij de start duurde het opvallend lang voordat de baanofficials in actie kwamen. Op beelden was te zien hoe ze vervolgens snel over de uitloopstrook wegschoten, terwijl in de verte al de eerste auto’s naderden. Volgens Wittich is wat er gebeurde ‘absoluut onacceptabel’.

Na de hectische start kwam een groep marshals in beeld die het circuit overstaken om brokstukken te rapen na de botsingen in de eerste bocht. Terwijl ze zich op de baan begaven, naderden echter al de eerste auto’s. Niels Wittich reageerde furieus. “Dit mag niet gebeuren”, zei hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Dit is absoluut een onacceptabele situatie.”

Tweede incident

Volgens Wittich duurde het dermate lang voordat er werd ingegrepen, dat een dubbele gele vlag niet meer volstond. “Natuurlijk zorg je dat je altijd paraat staat in de eerste bocht”, lichtte hij toe. “Bij elke start zet je de marshals in beweging, of in ieder geval op stand-by. Nadat de laatste auto is gepasseerd, heb je bij de start immers de grootste gecontroleerde afstand, voor het geval er rommel of onderdelen opgeruimd moeten worden.” In Las Vegas ging er volgens hem echter te veel tijd verloren, waardoor de wedstrijd verder geneutraliseerd had moeten worden.

“Maar als het zó lang duurt dat de auto’s alweer hun volgende vliegende rondje maken, dan is een dubbele gele vlag niet meer voldoende”, oordeelde Wittich. “Dat is gewoonweg fout, en ik snap niet hoe dit nu voor de tweede keer dit jaar kan gebeuren.” Tijdens de GP in Mexico-Stad had Liam Lawson bijna een aanrijding met twee marshals, die vlak voor zijn voorvleugel het circuit overstaken. “Ik had ze kunnen doden”, reageerde hij destijds verbouwereerd. De FIA zou het incident – dat vermoedelijk het resultaat was van miscommunicatie – nader onderzoeken.

“De eenvoudigste manier om op zoiets te reageren, als je ziet dat er vertraging is of dat een situatie een nieuwe actie vereist, is een volledige gele vlag zwaaien”, benadrukte Wittich. “Dat kan binnen enkele seconden, waarna iedereen moet afremmen. Dat zou de snelste en veiligste oplossing zijn geweest om zo’n situatie te neutraliseren en te beveiligen.” Wittich vervulde vanaf 2022 zelf de rol van racedirecteur in de Formule 1. In 2024 werd hij echter vervangen door Rui Marques, officieel omdat hij ‘zijn functie neerlegde’, aldus de FIA. Wittich zei later dat hij verrast was door de beslissing en dat niemand hem een reden had kunnen geven voor zijn plotselinge ontslag.

