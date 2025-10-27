De FIA is een onderzoek gestart naar het marshal-incident dat zich voordeed in de openingsronden van de Grand Prix van Mexico-Stad. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Liam Lawson schrok zich een hoedje toen hij plots twee marshals over de baan zag rennen, vlak voor de neus van zijn Racing Bulls-bolide. Over de boordradio uitte hij zijn ongeloof en benadrukte dat een aanrijding dodelijke gevolgen had kunnen hebben.

Op beelden vanuit de auto van Lawson is te zien hoe de Nieuw-Zeelander vol in de ankers moet om de overstekende marshals te ontwijken. “Oh mijn god, is dit een grap?”, riep hij verbaasd over de boordradio. “Ik had ze dood kunnen rijden.” Na afloop haalde hij tegenover de media fel uit naar de wedstrijdleiding. “Eerlijk gezegd kon ik niet geloven wat ik zag”, verklaarde hij. “Ik reed op nieuwe harde banden de eerste bocht in, en ineens liepen daar twee marshals over de baan. Ik heb er eentje bijna geraakt – het was echt levensgevaarlijk.”

FIA onderzoekt wat er is gebeurd

De Racing Bulls-coureur legde uit dat hij nog nooit zoiets heeft meegemaakt. “Natuurlijk was er sprake van een misverstand”, vervolgde hij. “Maar dit is me nog nooit overkomen, en ik heb eigenlijk ook nog nooit zoiets gezien. Het is gewoon onacceptabel. Ik kan niet begrijpen hoe twee marshals zomaar midden in een race het circuit kunnen oprennen. Waarschijnlijk volgt er nog wel een verklaring, maar dit mag echt nooit meer gebeuren.”

De FIA kwam niet veel later met een statement. “Na een incident in de eerste bocht werd de wedstrijdleiding geïnformeerd dat er puin op de baan lag bij de apex”, aldus de organisatie. “In de derde ronde werden de marshals gealarmeerd en maakten zij zich klaar om de baan te betreden en het puin te verwijderen zodra alle auto’s waren gepasseerd. Toen duidelijk werd dat Liam Lawson een pitstop had gemaakt, werden de instructies aan de marshals ingetrokken en werd er met dubbele gele vlaggen gezwaaid. We onderzoeken nog steeds wat er daarna precies is gebeurd.”

