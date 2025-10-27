De openingsfase van de GP in Mexico leverde een chaotisch schouwspel op – achter raceleider Lando Norris was het dringen in de eerste bocht. Meerdere auto’s werden van de baan gedrukt, waarbij het gras naast het asfalt gretig werd gebruikt om af te snijden. Opvallend genoeg werd alleen Lewis Hamilton hiervoor bestraft; de Brit zag zijn podiumkansen in rook opgaan door een tijdstraf van liefst tien seconden. Zelf is hij allerminst verbaasd dat juist híj door de FIA werd berispt.

In de eerste fase van de race schoten meerdere coureurs, onder wie Hamilton en Max Verstappen, het gras op. Onder andere George Russell klaagde over de boordradio dat Verstappen zijn positie moest teruggeven, omdat hij die volgens hem naast de baan had veroverd. De FIA gaf echter geen gehoor. Niet veel later raakte Verstappen in een duel verwikkeld met zijn oude rivaal, Lewis Hamilton, die zich genoodzaakt voelde zijn positie via het gras te verdedigen. Dit keer grepen de stewards wél in; de Brit kreeg een tijdstraf van tien seconden, die hij later in de pitstraat zou uitzitten.

Na de race reageerde een teneergeslagen Hamilton, die uiteindelijk op P8 was gefinisht, dat het hem niet verbaasde dat alleen hij werd berispt. “Ik hoef de beelden niet eens terug te zien, ik weet precies wat er gebeurde”, verzuchtte hij. “Ik kwam door bochten twee, drie én vier als tweede, en op de een of andere manier lag ik er daarna vierde”, doelde hij op het afsnijwerk van zijn rivalen. “Niemand kreeg daarvoor een straf, terwijl ze de baan volledig afsneden. Later deden nog een paar coureurs precies hetzelfde, maar zodra ík één keer wijd ga, krijg ik meteen een straf. Dat zegt mij genoeg.”

‘Behoorlijk bizar’

“Het sloeg werkelijk nergens op”, vervolgde Hamilton geïrriteerd. “Ik had een geweldige start en bleef op de baan. Anderen hielden hun positie door af te snijden en kwamen ermee weg. Dat vind ik behoorlijk bizar. In het begin was het nog best leuk, maar het eindigde niet zoals ik had gehoopt”, vatte hij zijn race samen. “Maar goed, dat is nu eenmaal autosport. Natuurlijk zijn er ook positieve punten”, besloot hij met een flauwe glimlach. “We hebben in ieder geval wat punten gescoord.”

Vanaf P3 had Hamilton uitzicht op zijn eerste podium met Ferrari, maar die eer blijft voorlopig uit. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog vier Grands Prix om een indrukwekkend record in stand te houden – in elk Formule 1-seizoen waaraan hij deelnam minstens één keer op het podium eindigen.

