De FIA heeft de datum bekendgemaakt waarop de hoorzitting over de straf van Carlos Sainz plaatsvindt. De Spanjaard kreeg in Zandvoort een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Liam Lawson. Sainz noemde het besluit van de stewards na de race al meteen ‘een complete grap’, en kreeg bijval van onder meer teambaas James Vowles. Op vrijdag 12 september buigen de stewards zich opnieuw over het moment in de Tarzanbocht.

Carlos Sainz kreeg de tijdstraf op Circuit Zandvoort namelijk voor een aanvaring met Liam Lawson in bocht 1. De Nieuw-Zeelander zat aan de binnenkant van de Spanjaard, maar raakte toen het rechtervoorwiel van de Williams-coureur. Sainz hield niet alleen een lekke band en een tijdstraf van tien seconden over aan het moment, maar ook twee strafpunten op zijn racelicentie. De Madrileen was zelf al na de race niet te spreken over het besluit van de stewards, en kreeg bijval van teambaas James Vowles.

LEES OOK: Williams vraagt om herziening tijdstraf Sainz: ‘Overhaaste beslissing’

Volgens de Brit was het moment een ‘race-incident’, en hij legt daarom de schuld ook niet bij Lawson. “Als je de onboardbeelden van Lawson kijkt, en niet die van Carlos, zie je dat zijn hoofd volledig in de spiegels zit”, legt Vowles uit aan Sky F1. “Hij kijkt niet recht vooruit. Hij kijkt op dat moment in de spiegel. En wanneer de auto uitglijdt, komt hij in de turbulente luchtstroom van de Ferrari terecht en schiet hij weg. Dat kun je zien vanuit Carlos’ cockpit. Maar de auto beweegt niet soepel zijwaarts door het stuur te draaien. Hij schiet in feite een meter over de baan heen, recht op Carlos af.”

Datum hoorzitting

De hoorzitting over de straf van Sainz vindt op vrijdag 12 september plaats, zo maakt de FIA bekend. Zowel vertegenwoordigers van Williams als Racing Bulls zullen daarbij aanwezig zijn. De hoorzitting bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt door de stewards bepaald of het verzoek tot herziening van Williams ontvankelijk is. Dit is alleen het geval als het nieuwe bewijsmateriaal aan drie eisen voldoet: het is significant, relevant en was niet beschikbaar op het moment van beoordelen voor de stewards. Alleen dan wordt bepaald of er een tweede fase komt, waarin het incident zelf opnieuw wordt beoordeeld.

