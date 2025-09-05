Het team van Williams heeft een verzoek tot herziening, een right to review, ingediend voor de tien seconden-tijdstraf van Carlos Sainz. De Spanjaard kreeg tot zijn eigen grote verbazing in Zandvoort de tijdstraf voor een incident met Liam Lawson in de Tarzanbocht. Volgens Sainz besefte de stewards meteen na de race al dat ze verkeerde hadden beoordeeld: ‘Als je naar de onboardbeelden kijkt, zie je duidelijk waarom ik geen straf had moeten krijgen’.

Carlos Sainz was na de Dutch GP niet te spreken over de stewards. De Spanjaard noemde de tien seconden-tijdstraf die hij kreeg voor een botsing met Liam Lawson zelfs een ‘complete grap’. Het incident vond kort na de herstart van de safety car plaats, toen Lawson in de Tarzanbocht een inhaalactie aan de binnenkant van de Spanjaard poogde. De Nieuw-Zeelander raakte daarbij het rechtervoorwiel van Sainz, die vervolgens een lekke band opliep. Tot de grote verbazing van de Williams-coureur werd hij door de stewards verantwoordelijk gehouden voor het incident.

Na de race ging Sainz bij de stewards langs om verhaal te halen. “Ik heb de gelegenheid gehad om vijftien minuten met hen te zitten om het incident te analyseren”, vertelt de Williams-coureur in Monza. “En het werd voor mij overduidelijk dat – zodra ze alle bewijzen goed op een rij hadden en keken naar de plekken waar ze naar moesten kijken om de juiste beslissing te nemen – ze beseften dat de genomen beslissing waarschijnlijk niet de beste was. We proberen nu te kijken of we genoeg bewijs kunnen verzamelen om te beoordelen of we de uitkomst van de straf kunnen veranderen.”

Verzoek tot herziening

Williams heeft inmiddels ook een verzoek tot herziening, right of review in officiële termen, ingediend bij de FIA. “Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe we in de toekomst moeten racen en we hopen op een positieve uitkomst”, laat de renstal weten. Het is nu aan Williams om met ‘nieuw, significant en relevant’ bewijs te komen. Sainz heeft in ieder geval alvast vertrouwen in een goede afloop.

“Wat er in mijn geval in Zandvoort gebeurde, was volgens mij het gevolg van een overhaaste beslissing, zonder dat er diep genoeg naar het incident werd gekeken”, stelt Sainz. “Als je puur het reglement toepast zoals het er staat, dan kun je begrijpen waarom ze mij zouden willen straffen. Maar zodra je de onboardbeelden bekijkt en goed analyseert wat er echt gebeurde, zie je duidelijk waarom ik géén straf had moeten krijgen.” De Spanjaard pleit daarom wederom voor vaste stewards in de Formule 1.

