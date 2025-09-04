Liam Lawson heeft zijn reactie toegelicht op het incident met Williams-coureur Carlos Sainz. De Nieuw-Zeelander is nog steeds verbaasd over de reactie van de Spanjaard, die na afloop kritiek uitte op Lawsons rijgedrag.

Liam Lawson en Carlos Sainz kwamen tijdens de Dutch GP in Zandvoort met elkaar in aanraking, wat leidde tot een verhitte discussie achteraf. Sainz was zichtbaar ontevreden over de actie van Lawson en liet duidelijk zijn frustratie blijken. “Hij kiest vaak voor contact en neemt onnodig risico,” vertelt Sainz na afloop van de race. “Hopelijk leert hij hier iets van, want dit soort acties kosten ook hem te veel punten.”

Liam Lawson was duidelijk over zijn actie op de baan, die hij vandaag tijdens het raceweekend in Monza toelichtte. “Ik verdedigde simpelweg mijn positie,” verteld hij tegenover PlanetF1. “De regels zijn geschreven zoals ze zijn. Als coureurs weten we dat we het soms oneens zijn met bepaalde regels of dat ze niet altijd even logisch aanvoelen. Maar dit is nou eenmaal hoe de regels zijn.” De Racing Bulls-coureur vervolgt: “Hij ging voor een inhaalactie aan de buitenkant en toch word ik als agressief bestempeld. Dat begrijp ik niet.”

Lawson benadrukt bovendien de gemiste kansen van het team. “We stonden op het punt om met twee auto’s in de top vijf te finishen, maar ik ben niet het type dat via de radio of in de media gaat schreeuwen.” Tot slot laat hij weten dat er nog geen contact is geweest tussen de twee coureurs. “Ik heb niks van hem gehoord. Ik had verwacht dat hij, gezien zijn boosheid, het zou willen uitpraten, maar dat is niet gebeurt.”

