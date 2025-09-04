Voor het tweede jaar op rij hoopt Charles Leclerc op succes tijdens de Italiaanse Grand prix in Monza. De Monegask voelt de onvoorwaardelijke steun van de tifosi en gelooft dat Ferrari, mede dankzij de fantastische sfeer op het Autodromo Nazionale, tot iets bijzonders in staat is. “Ik zal alles geven”

Leclerc, die in 2019 de harten van de tifosi veroverde met een zege op het iconische Autodromo Nazionale Monza, sprak tegenover Sky Sports openlijk over wat het betekent om als Ferrari-coureur op eigen bodem te racen. “Een Ferrari-coureur zijn is het mooiste wat er is,” vertelde Leclerc zichtbaar onder de indruk van de fans. “Ik wen nooit aan deze steun. Iedere keer als we hier terugkomen is het weer ongelooflijk.”

De Monegask benadrukte hoe bijzonder het moment op het podium is, met tienduizenden uitzinnige fans onder hem. “De emotie die je voelt als je daarboven staat, met al die mensen beneden… dat is prachtig.” Voor Ferrari is Monza niet zomaar een race. Het is een jaarlijks eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het team en de tifosi. Leclerc weet dat als geen ander. “Een Ferrari-coureur zijn in Monza is bizar, kijk maar naar het evenement.”

