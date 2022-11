Wereldkampioen Max Verstappen zette de vraag de afgelopen week al op de agenda. nu er weer een sprintweekend aankomt. Hoe krijgen we meer spanning in de sprintraces in 2023? De FIA is bezig om het format te wijzigen.

Verstappen ziet tot nu toe maar weinig spanning in de zaterdagraces. “Je rijdt toch voorzichtiger, er zijn weinig punten te verdienen en je wilt niet het risico lopen schade te rijden voor de zondag. Want dan zijn de echte punten tenslotte te verdienen”, aldus Verstappen vandaag in São Paulo.

De F1 speelt nu met het idee om de sprints op zaterdag races op zich te maken. Deze zouden dan bijvoorbeeld niet langer de grid bepalen voor zondag en eventueel ook met meer punten beloond moeten worden. “Het is de hamvraag”, zei F1-topman Ross Brawn eerder al eens, gaan we deze volgende stap zetten en het op zichzelf staande wedstrijden maken.”

“Dan moeten we naar het aantal punten gaan kijken en hoe we de grid bepalen. Goed voorbeeld in de eerste sprintrace vorig jaar in Silverstone is Sergio Pérez, hij spinde in de openingsronde waardoor zijn race zondag ook verpest was. Gaan we de grid voor zaterdag en zondag dan beiden bepalen op vrijdag?”

Verstappen staat in ieder geval open voor verandering, zei hij vandaag. “Er is nu eigenlijk alleen spanning als een snelle auto achteraan start. We hebben volgend jaar zes op de kalender staan. We moeten vast wel iets kunnen bedenken dat te veranderen is om het allemaal wat opwindender te maken. Als het aan mij ligt tenminste.”