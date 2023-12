De FIA-president waarschuwt dat de Formule 1 zich aan moet blijven passen. Volgens Mohammed Ben Sulayem kan de sport er niet altijd op blijven rekenen dat Netflix wel nieuwe kijkers naar de races brengt.

De populariteit van de Formule 1 zit al enkele jaren in de lift. Sinds Liberty Media de sport in 2017 overnam, heeft dat bedrijf erg veel ingezet op de marketing van de Formule 1. Zo is de sport nu veel zichtbaarder op sociale media en is er geïnvesteerd in meerdere vormen van mediaproductie. Een daarvan is de Netflix-serie ‘Drive to Survive’. Die serie heeft een hele generatie nieuwe fans naar de sport gebracht en de Formule 1 een veel groter bereik opgeleverd.

‘F1 moet zich blijven aanpassen’

Toch moet de Formule 1 zich niet verkijken op het succes van deze serie, zo waarschuwt FIA-president Mohammed Ben Sulayem. “We kunnen niet blijven vertrouwen op ons huidige succes”, zegt de Emirati tegen Motorsport.com. “We moeten altijd aan de toekomst blijven denken. De Formule 1 bestaat al 74 jaar. In al die tijd zijn we door verschillende fases en crises heen gegaan, maar we hebben het altijd overleefd. Vandaag de dag ziet de sport er sterker uit dan ooit tevoren. Maar om dat door te zetten, moet de Formule 1 zich wel aan kunnen passen. We kunnen niet op Netflix blijven vertrouwen om nieuwe fans aan te trekken.”

“Wat Liberty Media tijdens de pandemie heeft gedaan, was fantastisch”, vervolgt Ben Sulayem. “Ik zal hen daarvoor altijd schuldig blijven. Maar de Formule 1 zal zich moeten blijven aanpassen aan de nieuwe uitdagingen. De uitdagingen van tien jaar geleden zijn volledig anders dan die van vandaag. We moeten het bedrijfsmodel verbeteren. Ik weet zeker dat dat lang stand zal houden, net zo lang als dat de FIA nog sterk blijft staan. Maar de nieuwe generatie wil dingen leren over de sport. Je kunt dingen niet blijven doen zoals je ze eerder hebt gedaan.”

