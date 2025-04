De tweede vrije training voor de GP van Japan werd tweemaal stilgelegd door een brandje langs de baan. Het droge gras naast het asfalt van Suzuka vatte twee keer vlam – er moesten baanofficials met brandblussers aan te pas komen om de problemen te verhelpen. De FIA heeft inmiddels aangekondigd dat er preventieve maatregelen worden genomen om nieuwe brandjes te voorkomen.

De tweede trainingssessie voor de GP van Japan verliep chaotisch. De rode vlag werd twee keer gezwaaid na de harde klapper van Jack Doohan en het stranden van Fernando Alonso in de grindbak. Tegen het einde van de sessie werd het testen nog tweemaal onderbroken doordat het gras naast de baan in brand vloog. Eerst moest er geblust worden tussen de Dunlop-curve en de Degner-bochten, daarna ging het mis in de Spoon-bocht.

Maatregelen

Doordat het gras rond het circuit kurkdroog is, kunnen vonken van Formule 1-auto’s gemakkelijk brand veroorzaken. Door de harde wind op Suzuka verspreiden deze vonken zich bovendien snel. Omdat het zaterdag – wanneer de laatste vrije training en de kwalificatie plaatsvinden – nog steeds droog blijft op en rond het circuit, neemt de FIA extra voorzorgsmaatregelen.

Naast het zo kort mogelijk maaien van het gras, wordt het ook kunstmatig natgemaakt voordat er zaterdag wordt geracet. Daarbij komen er ook extra teams met brandblussers langs de baan te staan. “Terwijl we de brandjes die tijdens VT2 zijn ontstaan blijven onderzoeken, richten we ons ook op het nemen van preventieve maatregelen”, luidt een officieel statement van de FIA. Voor de Grand Prix op zondag hoeven er voorlopig geen extra maatregelen getroffen te worden. Volgens de laatste berichten kunnen we ons opmaken voor een regenrace.

