De FIA heeft de sportieve reglementen bijgewerkt – de organisatie voert een aantal wijzigingen door met betrekking tot gridstraffen tijdens sprintraceweekenden. Onder de vorige versie van de reglementen werden tijdstraffen die tijdens de sprint werden uitgedeeld, tenietgedaan in het geval van een uitvalbeurt van de coureur. In de toekomst is dat niet langer het geval.

LEES OOK: Günther Steiner buigt zich over de rijdersmarkt: ‘Kimi Antonelli gaat naar Mercedes’

De reden voor deze wijzigingen is het incident tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz tijdens de sprintrace in China. Alonso kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een botsing met zijn landgenoot van Ferrari. De 43-jarige coureur viel uit de race na het incident, waardoor zijn straf verviel. Voortaan zal een dergelijke straf echter resulteren in een gridpenalty voor de daaropvolgende Grand Prix, zoals vastgelegd in de vernieuwde versie van de reglementen.

Vanaf heden staat er in de regels van de FIA dat als een coureur ‘niet in staat is de straf uit te dienen vanwege een onklassering in de sprint- of racesessie, of vanwege een uitvalbeurt in de sprint- of racesessie, de stewards een gridstraf mogen opleggen aan de coureur bij zijn volgende race’.

Verwarring in China

Verder is er een regelwijziging doorgevoerd na verwarring rondom Carlos Sainz’ kwalificatie in Shanghai. De 29-jarige Spanjaard spinde tijdens het zaterdagnummer op het rechte stuk en veroorzaakte een rode vlag – de andere teams gingen ervan uit dat hij niet verder mocht deelnemen aan de sessie. Sainz keerde echter op eigen kracht terug naar de pitlane en ging gewoon verder met de kwalificatie. Aston Martin heeft later nog geprotesteerd, maar de stewards gaven Ferrari in dezen gelijk.

Om nieuwe verwarring te voorkomen, is deze situatie nu verduidelijkt in de reglementen. “Elke coureur wiens auto stopt in een ander gebied dan de pitlane tijdens de kwalificatiesessie of de sprintkwalificatiesessie en fysieke hulp ontvangt, mag niet verder deelnemen aan die sessie.” Omdat Sainz destijds op eigen kracht naar de pitlane kon rijden, werd hij niet bestraft.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!