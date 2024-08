Voormalig teambaas Günther Steiner blijft immer betrokken bij het reilen en zeilen van de Formule 1. In zijn rol als analist voor het Duitse RTL geeft hij geregeld zijn ongezouten mening over de koningsklasse. Verder is hij ook in verschillende podcasts een graag geziene gast. Onlangs liet de excentrieke Amerikaan zijn licht schijnen over de rijdersmarkt.

In The Red Flags podcast nam Günther Steiner de rijdersmarkt onder de loep. Helemaal nu de Formule 1 de zomerstop heeft bereikt, komen er aan de lopende band transferberichten naar buiten. Toch zijn er nog genoeg stoeltjes te vergeven voor 2025. Sauber heeft nog altijd geen teamgenoot voor Nico Hülkenberg aangewezen en ook Mercedes en Alpine zijn nog zoekende.

“Ik denk dat Andrea Kimi Antonelli naar Mercedes gaat, dat is voor mij vrij duidelijk,” aldus Günther Steiner. De 17-jarige Italiaan is een populaire optie om Lewis Hamilton te vervangen. Hij debuteerde dit jaar in de Formule 2, waar hij tot nu toe niet onderdoet voor teamgenoot Oliver Bearman. James Vowles sluit niet uit dat Antonelli vervroegd door kan stromen naar Williams. Logan Sargeant, opgepast.

Valtteri Bottas

“Van Sauber vermoed ik dat ze Valtteri Bottas zullen houden”, vervolgde Steiner. “Als Audi moet je simpelweg de beste beschikbare coureur binnenhalen. Dat geldt overigens ook voor Alpine. Bottas heeft gewoon veel races gewonnen in zijn carrière. Op dit moment kan hij dat niet laten zien omdat de auto het hem niet toestaat, maar verder was hij altijd een goede coureur. Hülkenberg en Bottas zijn allebei hele goede racers.”

Over Alpine is Günther Steiner nog niet helemaal zeker. Jack Doohan schijnt aan de rand te staan van een contract met de Franse renstal, al maken meerdere coureurs aanspraak op het stoeltje van Esteban Ocon. “We interviewden Flavio (Briatore, red.) op de grid voor RTL en mijn collega vroeg toen om een update”, vertelde Steiner. “‘Iedereen is in de race voor die stoel,’ reageerde hij toen. Dus ik herhaal gewoon wat hij zei, ik heb er geen mening over.”

Mick Schumacher

“Kevin Magnussen zou een optie kunnen zijn, maar ze hebben natuurlijk ook Jack Doohan en Mick Schumacher“, somde Steiner op. “Maar vraag me alsjeblieft niet naar Schumacher, want anders krijg ik weer kritiek en dan kan ik niet slapen”, besloot hij lachend. De voormalig teambaas van Haas heeft twee jaar samengewerkt met de jongste Schumacher-telg en adviseerde Alpine eerder om hem vooral niet in de auto te zetten. RTL-collega Ralf Schumacher liet het daar niet bij zitten en dreigde de uitzendingen met Steiner te boycotten.

