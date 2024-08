Naar verluidt staat Jack Doohan aan de rand van een nieuw Formule 1-contract met Alpine. De 21-jarige Australiër doet al een tijdje dienst als reservecoureur voor het team, maar zou vanaf 2025 een vast plekje krijgen op de grid. WEC-rijder Mick Schumacher, die ook meedingt naar een contract met de Fransen, vist in dezen achter het net.

Autosport.com meldt dat het contract voor Jack Doohan al in kannen en kruiken is – het is alleen nog wachten op een officiële bekendmaking. “Meerdere bronnen melden dat de formaliteiten spoedig zullen worden afgerond”, aldus het Engelse medium. De jonge Australiër, zoon van vijfvoudig motorkampioen Mick Doohan, testte dit jaar al meerdere keren met oudere Alpine-bolides.

De reservecoureur is al een tijdje een kandidaat voor het stoeltje van Esteban Ocon; de Fransman vertrekt komend seizoen naar Haas. Pierre Gasly heeft wel een nieuw contract met Alpine getekend. Met de komst van adviseur Flavio Briatore leek het team zich even te focussen op Carlos Sainz, maar die heeft inmiddels een nieuw contract bemachtigd met Williams. Mick Schumacher, die dit jaar uitkomt voor het WEC-team van Alpine, maakt ook aanspraak op het stoeltje van Ocon.

Na een teleurstellende eerste seizoenshelft is het duidelijk dat het nog altijd rommelt binnen de Franse renstal. In aanloop naar de GP van België onthulde teambaas Bruno Famin dat hij na de zomerstop zijn ontslag indient. Inmiddels weten we dat Hitech GP-teambaas Oliver Oakes het stokje van hem overneemt.

