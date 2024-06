Günther Steiner staat bekend om zijn ongezouten meningen – de voormalig teambaas neemt zelden een blad voor de mond. Ook in zijn nieuwe rol als analist voor het Duitse RTL mag hij zich nog graag bemoeien met het wel en wee van de Formule 1. Echter, niet iedereen zit op zijn commentaar te wachten. Zo heeft collega-analist Ralf Schumacher het gehad met Steiners praatjes.

Günther Steiner reageerde onlangs nog op de geruchten dat Alpine WEC-rijder Mick Schumacher wil laten promoveren naar het Formule 1-team. Steiner, die zelf twee jaar met de jonge coureur heeft gewerkt bij Haas, raadde dat sterk af. De Amerikaans-Italiaanse expert adviseerde het Franse team juist voor ‘de beste coureurs’ te kiezen. De Schumachers zijn niet al te blij met dit commentaar.

Collega-analist en voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher neemt het in een bericht op Instagram op voor zijn kleine neefje. “Onze goede vriend Günther Steiner“, opent Schumacher zijn pleidooi. “Ik begrijp deze zinloze uithalen niet. Ik begin het gevoel te krijgen dat hij [een rentree] wil voorkomen. Want als Mick succesvol terugkeert, dan zou Steiner door het stof moeten gaan.” De voormalig teambaas was immers zelf verantwoordelijk voor het ontslag van de jongste Schumacher-telg.

‘Niet langer samen op TV’

RTL lijkt nu de dupe te zijn van de ruzie tussen de twee analisten. Het Duitse platform strikte Steiner om tijdens verschillende Grands Prix samen te werken met Ralf Schumacher, die verslag doet namens de Duitse tak van Sky Sports. Laatstgenoemde wil echter niet langer met Steiner op camera verschijnen.

“RTL kent mijn mening, en de heer Steiner ook”, zei Schumacher tegen het Duitse F1-insider. “Er zullen geen gezamenlijke optredens meer voor de camera plaatsvinden. In Bahrein heb ik ons geschil nog aan de kant kunnen schuiven, maar nu gaat dat niet meer. Ik ben daar consequent in.”

