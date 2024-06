Voormalig teambaas Günther Steiner wil Alpine behoeden voor het contracteren van Mick Schumacher. De Duitse coureur was twee jaar lang in dienst bij Haas, toen Steiner daar nog met de scepter zwaaide. Nu Alpine de samenwerking met Esteban Ocon heeft beëindigd, komt Schumacher in beeld als een mogelijke vervanger. ‘Niet doen’, luidt het advies van Steiner.

Op het eerste gezicht is het logisch dat Mick Schumacher in aanmerking komt voor een stoeltje bij Alpine. De 25-jarige coureur is op dit moment werkzaam voor het WEC-team van de Fransen en heeft al de nodige Formule 1-ervaring. Daarbij brengt het zoontje van de legendarische Michael Schumacher ongetwijfeld veel sponsorgeld in het laatje. Echter, als het aan Günther Steiner ligt, zou de jonge Duitser geen plekje meer krijgen in de Formule 1.

“Op dit moment [is hij niet de juiste keuze]”, zei de analist in The Red Flags Podcast. “Je moet altijd gaan voor de beste coureurs. Dat zijn de gasten die zich kunnen bewijzen op het circuit.” Mick Schumacher valt volgens Steiner niet in die categorie. Andere reële opties voor het team uit Enstone zijn onder andere Yuki Tsunoda en Zhou Guanyu. Reservecoureur Jack Doohan lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende vervanger.

Gasly versus Ocon

Steiner is niet verbaasd dat Esteban Ocon het veld moet ruimen. De analist zag hoe de Fransman zijn teamgenoot in Monaco bijna van de baan duwde. De voormalig teambaas weet als geen ander hoe het is om twee kemphanen in één team te hebben. “Natuurlijk hoeven teammaten niet de beste vrienden te zijn”, zei hij over de gespannen relatie tussen Ocon en Pierre Gasly.

“Maar je moet elkaar wel kunnen respecteren”, vervolgde hij streng. “Als je niet naast elkaar kunt rijden, wordt dat alleen maar heel kostbaar voor het team. Iemand had allang moeten zien dat zij (Gasly en Ocon, red.) geen goede combinatie zijn. Je kan niet zomaar teamgenoten worden als je de afgelopen twintig jaar met elkaar hebt lopen vechten.”

