James Vowles sluit niet uit dat Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli vervroegd mag debuteren bij Williams. De 17-jarige Italiaan laat goede dingen zien in zijn rookie-seizoen in de Formule 2 en wordt veel genoemd als vervanger voor Lewis Hamilton. Williams heeft al eerder als springplank gefungeerd voor Mercedes-coureur George Russell. Mag Antonelli Logan Sargeant na de zomer al vervangen?

Formu1a.uno vroeg James Vowles in aanloop naar de GP van België wat hij verwacht van de tweede seizoenshelft. Inmiddels weten we dat Logan Sargeant volgend jaar het veld moet ruimen – Carlos Sainz komt vanaf 2025 naar de Britse renstal. Met Antonelli in de Mercedes-gelederen is er nog genoeg ander talent dat Williams op de korte termijn zou kunnen ondersteunen. Bestaat er een kans dat Sargeant na de zomer al zijn spullen moet pakken?

“Sargeant moet zijn plekje bij dit team verdienen, maar dat geldt voor iedereen”, legde Vowles uit. “Ik wil absoluut niet zeggen dat hij een vaste plek heeft bij Williams. Hij moet het echt verdienen, net als (Alex Albon, red.) en net als ik.” De Amerikaan heeft dit jaar nog geen punten gescoord en zorgde bij Williams vooral voor torenhoge rekeningen. De vraag is of Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli beter kan presteren.

‘Opties heroverwegen’

“Het is niet alsof Toto (Wolff, red.) hem bij ons opdringt,” zei Vowles over Antonelli. “Om eerlijk te zijn geef ik Logan (Sargeant, red.) liever de kans om succesvol te worden. Maar ik kan niet zeggen dat hij mag blijven. Als we de auto straks sneller maken, en we zullen hem sneller maken, dan heb ik de verantwoordelijkheid om te zorgen dat we zo hoog mogelijk in het kampioenschap eindigen. Als Sargeant op dat moment kan leveren, is dat geweldig. Doet hij dat niet, dan moet ik mijn opties heroverwegen.”

Vowles durft wel toe te geven dat Antonelli een ‘indrukwekkend’ talent is. De PREMA-coureur heeft al een race gewonnen in de juniorklasse en gooide tijdens de Formule 2-race op Spa opnieuw hoge ogen. “Het was verdomd indrukwekkend wat hij deed”, aldus Vowles. “Hij wist Colapinto – nota bene onze eigen coureur – langs de binnenkant in te halen. Dat is in de regen niet alleen dapper, het vergt enorm veel vaardigheid.”

