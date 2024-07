Williams-teambaas James Vowles heeft het voor elkaar gekregen om Carlos Sainz naar Grove te halen – de Spaanse routinier tekende maandag een tweejarig contract met de Britse renstal. Na maanden van loftuitingen is Vowles’ droom-samenstelling compleet; Carlos Sainz en Alex Albon maken een van de sterkste line-ups die Williams in de laatste paar jaar heeft gehad.

“Carlos (Sainz, red.) heeft keer op keer bewezen dat hij een van de meest getalenteerde coureurs op de grid is”, laat James Vowles weten middels een officieel persbericht. “Hij heeft uiteraard de benodigde kwaliteiten om een race te winnen. Deze transfer onderstreept het opwaartse traject dat we volgen. Sainz brengt niet alleen ervaring en prestaties, maar ook een felle drang om elke milliseconde uit het team en de auto te halen; hij is perfect voor Williams.”

“Met Alex (Albon, red.) en Carlos hebben we straks een van de meest formidabele coureurscombinaties op de grid”, vervolgde de Williams-teambaas. “Daarbij hebben beide rijders de ervaring om ons goed voor te bereiden op de nieuwe reglementen van 2026. Hun vertrouwen in deze organisatie toont de omvang van het werk dat achter de schermen plaatsvindt.” Williams heeft hoge verwachtingen van 2026 – de nieuwe regels van de FIA bieden een kans voor het team om zich naar de voorhoede te katapulteren.

Logan Sargeant

Met de transfer van Sainz komt er ook een einde aan de samenwerking tussen Williams en Logan Sargeant. “We zullen hem (Sargeant, red.) alle steun geven terwijl hij zijn racecarrière in 2025 en daarna voortzet”, aldus Vowles. “Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor het team heeft gedaan en ik weet dat hij hard voor ons zal blijven vechten in de komende races.” Naar verwachting zien we de Amerikaan volgend jaar niet meer terug in de Formule 1.

Carlos Sainz en Alex Albon geven James Vowles de line-up waarvan hij al zo lang heeft gedroomd (Getty Images)

