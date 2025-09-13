De FIA heeft de tijdstraf van Carlos Sainz in Zandvoort verworpen. Dat maakt het bestuursorgaan officieel bekend op zaterdag. De Spanjaard kreeg een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Liam Lawson in de Tarzanbocht. De tijdstraf zelf kan niet worden teruggedraaid – Sainz zat de straf al uit tijdens de race zelf – maar twee strafpunten worden wel van de racelicentie van de Spanjaard gehaald.

Carlos Sainz was na de Dutch GP op Zandvoort al niet te spreken over het oordeel van de stewards voor het incident met Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander zat bij de Spanjaard aan de binnenkant in de Tarzanbocht, voordat hij tegen het rechtervoorwiel van de Williams-coureur aanreed. Sainz hield een lekke band over aan het incident, waar hij tot zijn eigen grote verbazing verantwoordelijk voor werd gehouden. Williams diende in de week na de Grand Prix op Zandvoort een verzoek tot herziening in. De FIA oordeelt aan de hand daarvan dat Sainz de tien seconden-tijdstraf niet had moeten krijgen, en dat het moment tussen de Spanjaard en Lawson een ‘race-incident’ was.

LEES OOK: Verstappen-gekte op de Nürburgring losgebarsten, 50.000 extra fans verwacht

‘Fouten horen bij de autosport’

Williams is blij met het besluit van de FIA. “We zijn de stewards dankbaar voor het herzien van Carlos’ straf in Zandvoort”, leest de officiële verklaring van het team. “We zijn blij dat ze nu hebben besloten dat hij geen schuld had en dat dit een race-incident was. Hoewel het frustrerend is dat onze race door de oorspronkelijke beslissing in het gedrang kwam, horen fouten nu eenmaal bij de autosport. We zullen constructief blijven samenwerken met de FIA om de processen te verbeteren. En om de racevoorschriften voor de toekomst te herzien.” Sainz zat zijn tien seconden-tijdstraf tijdens de GP op Zandvoort al uit, maar de twee strafpunten op zijn racelicentie die de Spanjaard kreeg voor het incident, komen wel te vervallen.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.