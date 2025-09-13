De Max Verstappen-gekte is officieel losgebarsten op de Nürburgring! De Nederlander doet dit weekend voor het eerst mee aan een GT-race op de iconische Nordschleife. Het debuut van Verstappen in een endurance-race van de Duitse Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) is uiteraard niet onopgemerkt gebleven.

Zo moest de organisatie achter de Nordschleife twee extra tribunes neerzetten voor fans van Max Verstappen. Maar liefst 50.000 extra fans worden verwacht tijdens het debuutweekend van de viervoudig wereldkampioen op het ‘Groene Hel’-gedeelte van de Nürburgring. Het officiële Instagramkanaal van de Nürburgring Langstrecken-Serie waarschuwde bezoekers al om op tijd te komen, vanwege extra drukte op de toegangswegen naar het circuit.

Kwalificatie

En Verstappen gaf tijdens de natte kwalificatie op de zaterdagochtend al de vele speciaal voor hem gekomen toeschouwers waar ze op hoopte. In zijn Porsche 718 Cayman GT4, die hij deelt met teamgenoot Chris Lulham, kwalificeerde hij zich als 27ste overall, en werd hij zesde in zijn eigen Cup3-klasse. Verstappen was meer dan een minuut sneller dan de andere teruggeschroefde Cup3-auto’s.

Verstappen was op de vrijdag voorafgaand aan zijn debuutweekend op de Nordschleife nog in de schoolbanken te vinden, maar is ondertussen geslaagd voor zijn B-licentie voor de Nürburgring Norschleife. De Nederlander wordt door de oosterburen geprezen dat hij het gebruikelijke traject aflegt om zijn licentie te halen, en de commentatoren van de kwalificatie bedankten de viervoudig wereldkampioen zelfs voor respecteren van het systeem. Verstappen kan op de zaterdag ook al meteen in één dag zijn A-licentie behalen. Hiervoor moet hij zonder fouten of straffen veertien rondjes rijden in twee verschillende auto’s op de Nordschleife.

