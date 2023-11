De FIA gaat de regels rondom het zogeheten ‘right of review’ aanpassen. Teams kunnen met een right of review bezwaar aantekenen tegen de uitslag van een race of het oordeel van de stewards. Hoewel het proces zelf nog intact blijft, gaat de FIA wel strengere regels instellen voor de manier waarop dit gebeurt.

Haas maakte vorige week bezwaar tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het team deed dat dertien dagen na afloop van de race, nog net binnen de vastgestelde limiet van twee weken, ook al waren we op dat punt al twee races verder. Daarmee was de race in Austin de vierde race dit jaar die na afloop nog extra onderzocht werd. De andere drie races waren die in Saoedi-Arabië, Australië en Oostenrijk.

Het protest van Haas liep uiteindelijk met een sisser af omdat de stewards het bezwaar afwezen. Maar de FIA wil de regels rondom zulke protesten nu wel aan gaan scherpen, zo meldt Motorsport.com. Die limiet van veertien dagen wordt flink ingekort. Vanaf volgend jaar mag een team hooguit vier dagen na afloop van een race nog bezwaar maken. Ook komt er een prijskaartje aan zo’n bezwaar te hangen. Een team dat bezwaar maakt moet op voorhand alle onkosten van het proces vergoeden. Dat geld krijgt het team terug als het protest goedgekeurd wordt.

Ook komen er nieuwe regels rondom straffen in zo’n right of review. Nu is het zo dat een team een gridstraf kan ontlopen door aan te geven dat ze bezwaar aan willen tekenen. Dan, na de race, trekken ze dat bezwaar dan weer in en hebben ze dus de gridstraf ontlopen. Als de FIA vermoedt dat dit gebeurt zal er in de toekomst een nieuwe, zwaardere straf gelden voor het team.

