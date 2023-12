Het voelde verkeerd en het was verkeerd om Ferrari-coureur Carlos Sainz in Las Vegas een gridstraf van tien plaatsen te geven, nadat zijn auto was beschadigd door een losgeslagen putdeksel. Dat stelt FIA-steward Derek Warwick, terugkijkend op het incident. “Maar het zijn de regels.”

Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas raakte afgelopen maand de auto van Sainz zwaar beschadigd door de losse putdeksel op de Strip. De monocoque, verbrandingsmotor, besturingselektronica en energieopslag werden door de impact van de klap vernield. Afgezien van de enorme kosten moest Ferrari de motor vervangen, met als gevolg daarvan een reglementaire gridstraf van tien plaatsen,

VIDEO: Vrije training Las Vegas loopt uit op een drama

Ferrari vroeg om kwijtschelding van de straf op grond van overmacht, maar hoewel de stewards welwillend tegenover de zaak stonden, was er geen ruimte in de Sporting Regulations om de straf ongedaan te maken.

‘We moeten soms hard zijn’

Sainz startte in de race als twaalfde en finishte uiteindelijk als zesde. Na het incident gaf de voormalig F1-coureur Warwick in zijn rol als steward tegenover persbureau Reuters aan dat de straf ‘verkeerd voelde’.

Warwick: “Het is een moeilijke taak voor een steward, net als voor een scheidsrechter. We moeten onpartijdig en streng zijn en soms hard zijn, zelfs als het ons pijn doet. De straf die we Sainz in Vegas moesten geven, voelde verkeerd, het was verkeerd, we hebben er hard voor gewerkt om het niet te laten gebeuren, maar het zijn de regels.”

