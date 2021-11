Het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de 48ste ronde van de Grand Prix van Brazilië blijft ook na een nieuw onderzoek, onbestraft. Mercedes had op basis van nieuw opgedoken bewijsmateriaal om een herziening gevraagd maar dat is afgewezen.

In de 48ste ronde van de Grand Prix van Brazilië zat Hamilton na een inhaalrace uiteindelijk in de versnellingsbak van de Nederlander die tot dat moment de race leidde. Hij waagde aan het einde van de Reta Oposta een inhaalmanoeuvre maar belandde samen met Verstappen buiten de baan.

Het incident werd bekeken door de wedstrijdleiding, maar die besloot geen actie te ondernemen. Uiteindelijk wist Hamilton enkele ronden later alsnog Verstappen te passeren en de race te winnen. Verstappen eindigde op een kleine elf seconden op de tweede plaats.

Mercedes stelde na afloop van de race vraagtekens bij het incident. Dinsdag besloot het team op basis van nieuw bewijsmateriaal – de onboardbeelden van de auto van Verstappen – om een herziening aan te vragen bij de wedstrijdleiding.

Die besloot vandaag dat de nieuwe beelden wel ‘relevant zijn maar niet significant’. Zij blijven dan ook bij hun mening dat Verstappens verdediging nader bekeken moet worden.