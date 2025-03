Een nieuwe saga rondom de controversiële flexi-wings dient zich aan. Waar het gebruik van buigbare vleugels (die teams in staat stellen om een soort ‘mini-DRS’ te creëren) uitgebannen had moeten worden, zijn dergelijke trucjes na de wintertest opnieuw onderwerp van gesprek. Meerdere teams worden verdacht van het gebruik van flexibele onderdelen, en de FIA zou inmiddels strenger willen optreden.

Begin februari verklaarde de FIA dat de vermeende flexi-wings definitief zouden worden uitgebannen. In de nieuwe reglementen zijn al strengere eisen opgenomen aangaande de beweeglijkheid van de achtervleugel. Toch heeft Red Bull rivalen McLaren en Ferrari er al van beticht te experimenteren met mini-DRS tijdens de testdagen in Bahrein. “Het gebeurt nog steeds”, verklaarde technisch directeur Pierre Waché tegenover The Race. Later kwam ook Mercedes onder vuur te liggen – op sociale media circuleren beelden van de beweeglijke achtervleugel van de W16 op het Bahrain International Circuit.

Speciale camera’s

Het Italiaanse Autoracer.it meldt inmiddels dat de FIA vanaf de seizoensopener in Australië intensiever onderzoek gaat doen naar mini-DRS. Nikolas Tombazis, directeur voor eenzitters bij de organisatie, zou al een nieuwe technische richtlijn hebben opgesteld. Teams zouden nieuwe FIA-camera’s op de auto moeten plaatsen om de flexibiliteit van de achtervleugels te controleren.

Deze camera’s moeten duidelijke beelden maken van de achtervleugels bij hoge snelheden. Zo kan de FIA met behulp van speciale referentiestickers beter in kaart brengen hoe de auto’s reageren op verschillende circuits. Deze maatregelen zijn vergelijkbaar met de controles van de voorvleugels tijdens de Belgische Grand Prix van 2024. Toen heeft de FIA ook extra gemonitord. Tijdens het raceweekend in Spanje, van 30 mei tot en met 1 juni, zullen er opnieuw tests worden uitgevoerd om de flexibiliteit van de voorvleugel verder te beperken.

