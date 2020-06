FIA-veiling van start: overall van Schumacher, McLaren showcar en dagje in Ferrari-sim onder de hamer

De Race against Covid-veiling die door de FIA en veilinghuis Sotheby’s is opgetuigd is van start gegaan. Onder de 94 objecten die onder de hamer gaan, bevinden zich een aantal opmerkelijke items, zoals een door Michael Schumacher gedragen overall, een dagje in de Ferrari-simulator en een heuse showcar van McLaren. De volledige opbrengst van de veiling wordt gebruikt in de strijd tegen het coronavirus.

Alle opbrengsten van de online veiling worden gedoneerd aan het Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). De FIA gaf alvast een voorzet door 1 miljoen euro aan de IFRC te doneren om de fondsenwerving op gang te brengen. Aanvankelijk werd op 60 lots ingezet, het zijn er uiteindelijk 94 geworden.



Een van de pronkstukken van de veiling is ongetwijfeld de in de Grand Prix van Spanje van 1998 gedragen Ferrari-overall van Michael Schumacher. Deze komt overigens met een setje brandvrij ondergoed en een petje (dat dan wel uit 2004 komt). De schatting voor dit hamer-item ligt (omgerekend en afgerond) tussen de 9000 en 13.450 euro. Het hoogste bod op dit moment is 6705 euro, dus de Schumacher-fan die meer dan dat heeft liggen, maakt nog kans.

Een ander bijzonder item in de veiling is de McLaren showcar uit 2009, die in 2015-kleuren is gespoten. Gezien het een showcar is, is deze niet functioneel. Met een geschat prijskaartje tussen de 33.500 en 56.000 euro ben je er echter alsnog goedkoper dan een McLaren-straatauto. Wil je iets dat wel werkt, dan is de Race of Champions buggy van Schumacher en Sebastian Vettel (17.000 – 28.000 euro) wellicht een optie.

Verstappen outfit

Voor de Verstappen-fan met een goedgevulde spaarpot is er een setje gesigneerde én gedragen overall en schoenen inclusief rear wing endplate in de veiling, geschat tussen de 11.000 en 17.000 euro. De jaartallen hiervan lopen overigens wel uiteen. Ferrari-liefhebbers kunnen voor tussen de 2800 en 4000 euro hun hart ophalen met een dagje in de simulator in Maranello, exclusief vlucht en verblijf.

Heb je wat minder te makken, dan zijn Antonio Giovinazzi’s gesigneerde racehandschoenen (450 – 670 euro) hét koopje. Hou er wel rekening mee dat er bij elk item nog opgeld bovenop de veilingprijs komt. De aangeven prijzen zijn verder slechts schattingen. Een gedaan bod kan niet worden teruggetrokken. De veiling sluit 22 juni. Zie de veilingwebsite van Sotheby’s voor meer informatie.