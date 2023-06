De FIA zal de muur in bocht 1 van het Circuit Gilles Villeneuve aanpassen voorafgaand aan de Grand Prix van Canada. De FIA erkent dat de nieuwe muur de veiligheid geen goed doet. Tijdens de race zal er hierdoor meer ruimte zijn voor de coureurs die de bocht mislopen.

Het Circuit Gilles Villeneuve had dit weekend een nieuwe toevoeging. In de haarspeldbocht aan het begin van het circuit was een nieuwe muur geplaatst. De muur stond daar om te voorkomen dat coureurs die door de eerste bocht heen schieten weer dwars de baan op komen en daarmee op hun concurrentie inrijden. Door deze nieuwe muur moeten coureurs vertragen en andere manieren zoeken om terug de baan op te komen, waardoor ze dus meer bestraft worden voor het maken van de fout.

De praktijk bleek echter anders. Door deze nieuwe maatregel ontstaan juist weer nieuwe gevaarlijke situaties. In de kwalificatie schoten zowel Nyck de Vries als Oscar Piastri door in de eerste bocht. De Vries moest half omdraaien om weer terug te gaan naar de baan, wat in de race dusdanig veel tijd zou kosten dat een coureur meteen een goed resultaat mag vergeten. Piastri koos daarom voor een andere aanpak en besloot via het gras terug te keren. Daarbij kwam hij weer dwars de baan op, wat onder race omstandigheden ontzettend gevaarlijk is.

De coureurs waren al bepaald niet blij met de nieuwe toevoeging. “Ik hoop bij God dat ze dat ding weghalen”, zei Lando Norris na afloop van de kwalificatie. “Ik deed het beste wat ik kon, maar het is gewoon geen veilige zone”, voegde zijn teamgenoot Piastri toe. Ook Esteban Ocon was niet tevreden: “Het is erg moeilijk om nu terug te komen op de baan. Het is zo’n krap stukje. Daar moeten we echt naar kijken.”

De FIA heeft inmiddels ook besloten dat de nieuwe muur niet het gewenste resultaat heeft. Speedcafe meldt dat de organisatie besloten heeft de laatste vier meter van de muur weer weg te halen. Op deze manier komt er meer ruimte in de bocht en kunnen coureurs op een veiligere manier weer terugkeren naar de baan. Wel wordt er gekeken naar een betere permanente oplossing voor de toekomst.